Carreras universitarias gratuitas en La Matanza: Elegí estudiar Biotecnología, Videojuegos, Enfermería o Desarrollo Software en el CUDI 2026 

El Centro Universitario de la Innovación (CUDI) continúa con la apertura de la matrícula para el ciclo lectivo 2026. Actualmente y hasta el 14 de noviembre, hay cupos para la carrera de Tecnicatura Universitaria en Biotecnología. Hasta el 28 de noviembre estará habilitada la inscripción para Tecnicatura Universitaria en Producción de Videojuegos; a partir del 14 hasta el 28 de noviembre, para la carrera de Enfermería Universitaria y del 17 de noviembre al 05 de diciembre, podrán inscribirse en la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software.

Las propuestas académicas del CUDI brindan una sólida formación general basada en la enseñanza de los contenidos más actualizados y sustanciales de la sociedad moderna; otorgando así la posibilidad de que las y los jóvenes accedan fácilmente a los empleos del futuro, con amplia salida laboral y con una fuerte impronta destinada a la innovación y las nuevas tecnologías. Las y los interesados podrán realizar el trámite de preinscripción de forma virtual a través del siguiente enlace: https://www.cudi.ar/preinscripcion/

La Tecnicatura Universitaria en Biotecnología, se dicta a través de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI) y mantiene su inscripción abierta, y aún con cupos disponibles hasta el 14 de noviembre. Más info y consultas, escribir a ingresos@unq.edu.ar.

La Tecnicatura Universitaria en Producción de Videojuegos se dicta a través de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), y su inscripción permanece abierta hasta el 28 de noviembre. Asimismo, el lunes 17 de noviembre a las 13.30 horas, en el CUDI, se realizará una charla informativa para aspirantes a esta carrera. Más info y consultas, escribir a estudiaenunpaz@unpaz.edu.ar.

La carrera de Enfermería Universitaria, una propuesta académica de excelencia que se dicta en el CUDI a través de la Universidad de Buenos Aires (UBA), estará abierta del 14 al 28 de noviembre. Asimismo, el martes 11 de noviembre a las 11 horas, en el CUDI, se llevará adelante una Charla para aspirantes, donde pueden asistir todas y todos los interesados en la carrera. Más info, escribir a cudilamatanza@cbc.uba.ar.

Por último, la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software, una novedosa propuesta que se dicta a través de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), abre su inscripción desde el 17 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Más info y consultas, escribir a alumnos@untref.edu.ar.

El CUDI representa un pilar fundamental en la estrategia de inclusión, avance e innovación, desarrollado por el Municipio de La Matanza. Su moderno edificio universitario, ubicado en Ruta 3, kilómetro 32,5, en la localidad de González Catán, ofrece una amplia y variada oferta académica; que se orienta a carreras de vanguardia en innovación y desarrollo tecnológico, fruto de la articulación con cinco reconocidas universidades nacionales: la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ). Para más información sobre otras carreras disponibles en el CUDI, pueden comunicarse vía mail a cudiinfo@gmail.com o visitar el sitio web oficial: cudi.ar.