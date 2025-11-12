Continúa la inscripción al curso de cuidado ambiental gratuito del CITLAM: Compostaje y Vermicompostaje 

Más proyectos educativos orientados al aprendizaje activo, el cuidado del ambiente y el desarrollo de nuevas habilidades siguen generando nuevas formaciones para las vecinas y vecinos de todas las edades. En los últimos días, el Centro de Innovación Tecnológica para Proyectos Educativos (CITLAM) del Municipio de La Matanza lanzó diferentes propuestas de cursos gratuitos para todas las edades como, Herramientas de Google, Robótica y Compostaje y Vermicompostaje. Actualmente, el curso dedicado al cuidado del ambiente sigue con cupos disponibles para que las vecinas y vecinos interesados puedan participar. En articulación con la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, están por comenzar los talleres de Compostaje y Vermicompostaje, orientados a niñas, niños y adolescentes, y que buscan fomentar la conciencia ecológica desde edades tempranas. Fechas y horarios de los talleres:

Compostaje para niños: Jueves 20/11, de 9:30 a 11:30 horas (para edades de 6 a 11 años) Compostaje para adolescentes: Jueves 27/11, de 9:30 a 12:30 horas (para edades de 12 a 17 años) Ambas actividades combinan teoría y práctica para enseñar la correcta gestión de la materia orgánica, el cuidado ambiental y la producción de compost y humus de lombriz, promoviendo la sostenibilidad y la conciencia ecológica en la comunidad. Estos cursos se dictan de manera presencial en el CITLAM, ubicado en Coronel Brandsen 3297, San Justo. Las Inscripciones siguen abiertas y apurate que ¡hay cupos limitados! http://lamatanza.gov.ar/cursoscitlam

Enterate sobre todos los talleres, cursos y capacitaciones a través de @educacioncyt. Teléfonos: (011) 4441-0798 // (011) 4482-2735

La Matanza es Ciudad del Aprendizaje declarada por la UNESCO, en reconocimiento a la labor y compromiso con la educación, la innovación y la sostenibilidad, acercando a la comunidad espacios de aprendizaje gratuitos, inclusivos y de calidad, que siguen desarrollándose día a día, en todo el distrito. lamatanza.gov.ar @municipiodelamatanza