Fernando Espinoza otorgó un nuevo aumento a las trabajadoras y trabajadores municipales

En un profundo esfuerzo fiscal, el Gobierno local que conduce Fernando Espinoza resolvió un nuevo incremento para las empleadas y empleados del Municipio, por encima de la inflación, junto a un bono extraordinario. Esta decisión busca acompañar la pérdida del poder adquisitivo que siguen generando las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, acordó con el Sindicato Municipal un nuevo aumento que mejora los ingresos de las trabajadoras y trabajadores del Gobierno local. Se trata de un incremento en sus salarios del 10%, retroactivo al mes de octubre. Además, acompaña el aumento, la suma fija de 100 mil pesos, de los cuales 30 mil pesos pasan a ser remunerativos; impactando en la obra social y los haberes de las y los jubilados municipales, consolidando un bono de 70 mil pesos.

De esta manera, el aumento porcentual anual, al cierre de las paritarias 2025, alcanza un 40% -por encima del aumento del IPC esperado para este año- y, con el aporte de la suma fija, alcanza un 54%, que en las categorías más bajas supera el 60%.

«Estamos frente a un escenario que cada vez empobrece más a las argentinas y los argentinos, y claro que los Municipios no nos quedamos afuera. Es crítica la situación que se atraviesa por la enorme caída de la actividad económica, y en consecuencia la importante baja de la recaudación local, producto del estrangulamiento financiero de la Nación, la recesión y el desempleo que hace que a las vecinas y los vecinos se les dificulte cada vez más pagar las tasas municipales. A pesar de eso, seguimos realizando un gran esfuerzo y trabajamos para mejorar los salarios municipales», señaló Fernando Espinoza.

«Nosotros siempre estamos junto a las trabajadoras y los trabajadores, y profundizamos el compromiso con cada una de las personas que trabajan en nuestro Municipio, que son quienes ponen el cuerpo y el corazón para resolver las necesidades del pueblo de La Matanza», afirmó Fernando Espinoza.»Nos toca atravesar un contexto muy difícil como consecuencia de las medidas de recorte y desmantelamiento que lleva adelante el Gobierno nacional y que afectan a la mayoría del pueblo trabajador argentino», indicó Fernando Espinoza y remarcó: «Desde La Matanza, seguiremos esforzándonos para que las decisiones del Gobierno nacional, basadas en el mega ajuste y en la especulación, no le provoquen más daños irreparables a nuestra gente. Hay otro camino, y se construye con esperanza y junto al pueblo para generar un futuro mejor para todas y todos».