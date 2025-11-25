16 días de activismo contra la violencia de género en La Matanza

Al conmemorarse el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Municipio se suma a la campaña internacional que se llevará a cabo del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2025, con una agenda de actividades gratuitas y abiertas a la comunidad, en todas las ciudades del distrito.

El Gobierno local, a través de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades, a cargo de Liliana Hendel, llevará adelante los 16 días de activismo contra la violencia de género, donde se ofrecerán propuestas que buscan visibilizar las políticas de prevención, acompañamiento y promoción de derechos que el Municipio desarrolla durante todo el año.

AGENDA DE ACTIVIDADES – 16 DÍAS DE ACTIVISMO

•Martes 25.11, 10 h, Plaza Oro Verde, Bacigaluppi 3599 – Virrey del Pino

Taller de Gestión Menstrual abierto a la comunidad.

Información sobre salud menstrual y entrega gratuita de copas menstruales. El programa cumple 4 años llegando a clubes y escuelas del distrito.

•Miércoles 26.11, 10 h, Aula 1, Descentralizada Sur, Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 17.798, Km 32 – González Catán

Capacitación sobre la Ley 27.610 (IVE/ILE) dirigida a profesionales y organizaciones.

Se abordará detección, primera escucha y circuitos de acceso.

•Jueves 27.11, 13 h, Escuela Técnica N° 6, Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 5799 – Isidro Casanova

Proyección del documental: Algo se enciende, sobre la movilización por la búsqueda de Anahí Benítez, en articulación con la Secretaría de Juventudes y escuelas técnicas.

•Lunes 1.12, 13.30 h, CAM Irma Velázquez, Alberti y José Hernández – San Justo

Jornada Noviazgos sin violencias con cortometrajes y actividades para reflexionar sobre vínculos saludables.

•Jueves 4.12, 10 h, Secretaría de Mujeres, Monseñor Marcón 2923 – San Justo

Presentación del Mapa de Casos Críticos y la Línea 0800-999-7272 (PARÁ), que sistematiza el trabajo territorial y la respuesta ante situaciones de riesgo.

•Sábado 6.12, 12 h, Polideportivo Juan Domingo Perón, Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas Km 31.800 – González Catán

Inicio del torneo de futsal Somos Nosotras, y charla-debate: Todos los derechos juegan en la cancha, con participación de Mónica Santino.

•Martes 9.12, 13 h, Envión Podes Manitos de Barro, Domingo Trole 6191, Nuevo Futuro – González Catán

Nuevo Taller de Gestión Menstrual con entrega de copitas.

•Martes 9.12, 15 h, Secretaría de Mujeres, Marcón 2923 – San Justo

Entrega de certificados PAC a docentes que realizaron cursos con puntaje.

•Jueves 11.12, 18 h, Presidente Perón 2941, San Justo

Cierre de actividades con la presentación de Escritos sobrevivientes, relatos producidos por personas secuestradas durante la última dictadura militar. Actividad conjunta con