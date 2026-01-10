Comenzaron las obras en el antiguo Showcenter de Haedo: cómo es el proyecto

Con una inversión superior a los 20 millones de dólares, el nuevo emprendimiento generará miles de puestos de trabajo y reactivará un espacio histórico del distrito.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, recorrió las obras del nuevo centro comercial en Haedo. La obra implica una inversión de más de 20 millones de dólares que permitirá recuperar un espacio emblemático del Oeste.

El complejo, adquirido por el grupo IRSA, busca devolverle vida a un predio que fue un ícono del entretenimiento, cuando funcionó bajo el nombre de Showcenter. Se estima que el shopping abrirá sus puertas en el segundo trimestre del año próximo y su puesta en funcionamiento generará más de 2.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos.

En ese marco, el intendente Lucas Ghi obtuvo el compromiso de la empresa de priorizar a vecinos de Morón en la cobertura de esos puestos laborales.

El proyecto contempla una superficie de 75.000 metros cuadrados construidos, con alrededor de 50 locales comerciales. La renovación integral demandará aproximadamente seis meses de obra, durante los cuales se crearán más de 250 nuevos puestos de trabajo.

Cómo será el nuevo Showcenter

El nuevo diseño del centro comercial integrará espacios gastronómicos y de entretenimiento, junto con marcas de indumentaria y productos de belleza. A su vez, conservará algunos de sus atractivos tradicionales, como las 14 salas de cine, locales de comidas rápidas y un complejo deportivo, potenciando la propuesta comercial y recreativa para toda la región oeste.

Además, se acordó que el grupo inversor utilice la Agencia de Empleo local para la búsqueda de personal, que empresas del distrito puedan participar en las tareas de puesta en valor del predio y que los comercios de la zona tengan la posibilidad de contar con un espacio dentro del establecimiento.