AULICINO DEFENDIÓ EL PRESUPUESTO 2026: “NO HAY AUMENTOS DE TASAS”

El Honorable Concejo Deliberante de La Matanza desarrolló este lunes una extensa y compleja jornada de debate en torno al Presupuesto y la Ordenanza Tarifaria 2026. La primera sesión, comenzó cerca del mediodía y la segunda con Mayores Contribuyentes culminó pasadas las 18 en la calurosísima tarde del 29 de diciembre. Hubo cuestionamientos de la oposición y aclaraciones técnicas por parte del oficialismo.

El secretario de Economía y Hacienda del Municipio de La Matanza, Claudio Aulicino, calificó, en diálogo con el periodismo, la jornada como “maratónica” y remarcó que el tratamiento del expediente se dio “casi el último día del año” porque “se priorizó que el debate se realizara con la nueva conformación del Concejo Deliberante. Los nuevos concejales asumieron el 12 de este mes y eso acotó los tiempos, pero fortaleció el rol democrático”, señaló.

Aulicino destacó el trabajo previo de la Secretaría de Hacienda, que incluyó dos charlas informativas y un intenso intercambio con los distintos bloques políticos. “Se respondieron casi 100 preguntas, tanto en el momento como por correo electrónico y ninguna consulta quedó sin respuesta, incluso hubo preguntas realizadas el 25 de diciembre por la tarde que fueron contestadas”, subrayó.

“SON 140 MIL MILLONES, NO 14 MIL MILLONES”, ACLARÓ AULICINO

Durante la sesión, uno de los principales cuestionamientos provino del bloque que encabeza la concejala Leila Gianni, quien señaló una presunta diferencia de fondos en las partidas destinadas a salud y cultura. Según explicó Aulicino, no se trató de una inconsistencia sino de una limitación técnica del sistema informático.

“No hubo una diferencia de 100 mil millones de pesos. El sistema no permitía cargar correctamente la cifra por la cantidad de decimales. Se corrigió involucrando al proveedor del sistema y quedó claro que el monto total siempre fue de 140 mil millones. De esa manera, aclaró que “la sumatoria general evidenciaba que nunca se trató de 14 mil millones, como se había planteado inicialmente”.

“NO HAY AUMENTO DE TASAS”

Sobre la discusión que se dio en la Ordenanza Tarifaria, cuando la “opo” cuestionó la supuesta aparición de un aumento del 15 por ciento en las tasas, el Contador señaló “No es un aumento, sino un tope máximo que podría aplicarse únicamente si el ajuste de las evaluaciones fiscales impacta en la tasa de Servicios Generales.“Los municipios no cobramos impuestos, cobramos tasas y bajo ningún concepto hay aumentos”, aseguró.

EXENCIÓN PARA PEQUEÑAS INDUSTRIAS DURANTE TODO 2026

Y sobre la tasa de Seguridad e Higiene, anunció medidas que calificó como “inéditas”: exención del 100 por ciento durante todo 2026 para pequeñas industrias, alcanzando a unas 1.500 empresas locales, reducción de escalas y alícuotas para medianas y grandes industrias, y para el resto de los contribuyentes, asimilable al monotributo, reducción del 50 por ciento de la cuota y posibilidad de acceder al 100 por ciento de exención cumpliendo requisitos mínimos.

“Es un esfuerzo fiscal muy grande que el intendente está dispuesto a asumir como escudo frente a las políticas nacionales y la caída del nivel de actividad”, sostuvo, Y confirmó que se mantienen los siguientes beneficios para los contribuyentes: 10 por ciento de descuento por pago anual anticipado, 20 por ciento de bonificación para quienes paguen mensualmente con débito automático y sean buenos contribuyentes (sin deudas al 31 de diciembre), y ampliación de los planes de pago para regularizar deudas, con cuotas acordes a la capacidad contributiva.

“ES UN PRESUPUESTO AUSTERO Y EQUILIBRADO”

Al definir el Presupuesto 2026, el funcionario aseguró que “es austero y equilibrado, sin necesidad de endeudamiento”. En cuanto a la tarifaria, destacó el “esfuerzo significativo del Ejecutivo para sostener medidas paliativas para el sector productivo” Y que tanto él como gran parte del equipo económico del Municipio son egresados de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). “Defendemos a ultranza la universidad pública, gratuita y de calidad”, cerró ante el perodismo de La Matanza.