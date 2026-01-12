Más alarmas vecinales gratuitas para todas las ciudades de La Matanza
Continúa la instalación de dispositivos tecnológicos de protección ciudadana, herramientas fundamentales para la prevención, en todos los barrios del distrito
Las vecinas y vecinos de La Matanza pueden contar con alarmas instaladas en la cercanía a sus domicilios y controlarlas desde su hogar. A partir del trabajo conjunto entre la comunidad y el Gobierno local, el sistema de alarmas vecinales permite fortalecer la organización barrial y mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo o de emergencia.
Las alarmas vecinales son instaladas por el Municipio, de forma gratuita, y se activan, mediante un control remoto y/o una aplicación en el celular, emitiendo una señal sonora y lumínica que alerta a quienes se encuentran en los alrededores, facilita el aviso inmediato a las fuerzas de seguridad que patrullan la zona o al servicio de emergencias, ante cualquier situación. A su vez, desde la App se puede acceder a una comunicación directa con el 911.
Ya son más de 15 mil alarmas vecinales las que están instaladas en diferentes ciudades, escuelas, comercios y lugares estratégicos del distrito. Estas alarmas se integran a una amplia red de protección ciudadana que funciona en toda La Matanza y articula constantemente con la Policía bonaerense, el sistema de emergencias y, en sectores estratégicos, con el Centro de Operaciones y Monitoreo municipal (COM).
De esta manera, el Gobierno local continúa fortaleciendo los mecanismos de prevención y la participación comunitaria, promoviendo el uso de herramientas que favorecen el cuidado y el compromiso colectivo.
Las vecinas y vecinos interesados en contar con una alarma vecinal pueden solicitarla a través de Whatsapp al 1522610959 o en las redes sociales de MTZ: @municipiodelamatanza, y ser parte de la construcción de comunidades más seguras y solidarias.