Los hospitales Favaloro y Kirchner de La Matanza, en la mira del Gobierno nacional

Junto a otros tres nosocomios, son financiados por la Nación en conjunto con la provincia de Buenos Aires. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó que la administración libertaria tomará una decisión al respecto «en el cortísimo plazo».

Según anticipó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno nacional tomará una decisión «en el cortísimo plazo» en relación al financiamiento de cinco hospitales de la red Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC) con asiento en territorio bonaerense. Entre ellos se encuentran dos ubicados en el municipio de La Matanza: el René Favaloro, en Rafael Castillo, y el Néstor Kirchner, en Gregorio de Laferrere.

De acuerdo a la administración libertaria, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires (PBA) adeuda 507.064 millones de pesos en concepto de financiamiento de cinco de estos centros de salud. Más de la mitad de ese monto (328.432 millones) corresponderían al Hospital El Cruce, ubicado en Florencio Varela. Además, PBA adeudaría 82.237 millones por el Hospital Cuenca Alta (en Cañuelas) y 45.722 millones por el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario (Esteban Echeverría).

«El Gobierno nacional debería hacerse cargo de entre el 70 y el 80 por ciento de los gastos, pero estos hospitales, hoy, están totalmente financiados por el Estado nacional», destacó Adorni en conferencia de prensa. Y resaltó: «Es una aberración que la Provincia no pague lo que le corresponde, pero tenemos muchas alternativas sobre la mesa y la definición estará en el cortísimo plazo».

Los SAMIC de La Matanza

Siempre según el jefe de Gabinete de la Nación, PBA adeuda más de 50.000 millones de pesos por los dos SAMIC con asiento en territorio del partido de La Matanza, que se rigen por la Ley 17.102 de Salud Pública y tienen una participación minoritaria del Municipio.

La Nación reclama 42.296 millones al Gobierno provincial por financiamiento del Hospital SAMIC René Favaloro, ubicado sobre la avenida Don Bosco en la localidad de Rafael Castillo, y 8.375 millones por el Presidente Néstor Kirchner, que se encuentra a la altura del Kilómetro 26 de la Ruta Nacional N° 3 en Gregorio de Laferrere.