Vuelve el ciclo cultural En Clave de Género con nuevos documentales gratuitos

En esta oportunidad, la localidad de González Catán contará con la proyección de dos producciones audiovisuales: Ilse Fuskova y Chike, que abordan distintas experiencias vinculadas a la identidad, los vínculos y los procesos personales e invitan a la reflexión colectiva.

En Clave de Género es una nueva propuesta del Gobierno local, organizada a través de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, y tendrá lugar el próximo martes 28 de abril a las 14 horas en el Centro Joven Alegría, ubicado en Atenzo 6963, entre Bahía Blanca y Albateiro de González Catán.



La actividad es gratuita, abierta a toda la comunidad, no requiere inscripción previa y no se suspende por lluvia. Durante la jornada, se proyectarán el documental Ilse Fuskova de Liliana Furió y Lucas Santa Ana, y el cortometraje Chike, de Lucía Ravanelli.



Ilse Fuskova recupera la historia de una mujer que, en la década del ’90, decide asumirse lesbiana luego de un matrimonio heterosexual de treinta años, destacando su rol pionero en la visibilización de nuevas formas de vivir. Por su parte, Chike narra el encuentro entre dos adolescentes que atraviesan los cambios y emociones propios de una etapa clave en sus vidas.



Espacio de debate y reflexión

Al finalizar las proyecciones, se llevará a cabo un intercambio directo con el público presente, que contará con la participación de las realizadoras.



El ciclo En Clave de Género es impulsado por el área de Género y Cultura de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades local, en articulación con el programa Proyectando Feminismos del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires; buscando eliminar estereotipos y desigualdades, desde el arte y la cultura, con la mirada puesta en la igualdad y la diversidad. Más info en @generosmatanza.