Campaña solidaria: reúnen dinero para acondicionar la casa de un joven matancero con displasia esquelética

Nacho, de 15 años y alumno de la Escuela de la Obra del Padre Mario, fue sometido a una operación de urgencia para volver a caminar el año pasado y aun sigue en recuperación. El dinero recaudado se utilizará para adaptar la casa del adolescente.

Bajo la consigna #El19SeDona, desde la Obra del Padre Mario invitan a donar 1.900 pesos el 19 de cada mes para sostener el trabajo comunitario y religioso realizado en la localidad de González Catán. No obstante, el dinero recaudado de los últimos meses será destinado a ayudar a Nacho, un joven matancero de 15 años que se encuentra transitando su recuperación tras ser operado por una displasia esquelética.

El adolescente cursa el cuarto año en la Escuela de la Obra del Padre Mario. El año pasado le detectaron la enfermedad que, como consecuencia, deformó su columna hasta llegar a su médula. Fue sometido a una operación de urgencia en noviembre para volver a caminar. Actualmente se encuentra internado en un proceso de rehabilitación que finalizaría en mayo de este año. De ser así, la casa familiar necesitaría ser adaptada para que Nacho pueda continuar su recuperación junto a sus seres queridos.

La recuperación de Nacho

“#El19SeDona tiene un destino muy especial: terminar los trabajos de adaptación de la vivienda de Nacho. Si bien ya logramos hacer mucho, aun nos falta porque nos encontramos con algunos inconvenientes que no estaban previstos durante la reconstrucción”, explicó Cintia Petrarca, responsable del área de Comunidad de la Obra del Padre Mario, en diálogo con El1.

Hasta el momento, ya llevan recaudados aproximadamente ocho millones de pesos, pero se necesita llegar a los 15 millones para garantizar que la vivienda sea habitable y Nacho pueda volver. “Ya hicimos todas las cañerías, el desagüe, el techo y la ampliación de la habitación de Nacho”, agregó Petrarca.

Por su parte, Analía, madre de Nacho, aseguró que tiene “unos deseos inmensos” de que su hijo pueda regresar a su casa y que desde la Obra del Padre Mario “están ayudando muchísimo para que eso ocurra”. “Estoy eternamente agradecida con ellos. Por lo que me dijeron, pensé que Nacho no iba a volver a caminar, pero su recuperación va súper bien. Hace poco pudo subir escaleras, un avance muy importante”, destacó.

En tanto, Laura Brest, trabajadora social de la Obra del Padre Mario, aseguró que la recuperación del joven “es increíble”. “Estamos trabajando en forma articulada con la profesional que lo acompaña para que pueda volver a su casa en mayo, por eso la urgencia para terminar los trabajos en la vivienda. Mientras tanto, seguimos junto a la familia en este momento”, indicó.

Sobre la displasia esquelética

Las displasias esqueléticas constituyen un grupo muy amplio de enfermedades de origen genético caracterizadas por la organización anormal del tejido óseo y cartilaginoso. Son entidades infrecuentes, aunque colectivamente integran un grupo significativo que afecta de forma primaria a la formación, el crecimiento y/o la homeostasis del hueso y el cartílago.

Estas afecciones se producen debido a cambios en el ADN que afectan la forma en que se forman y crecen los huesos. Asimismo, las displasias esqueléticas se engloban en dos categorías principales: osteocondrodisplasias (más generales y que afectan a varios o a todos los huesos del cuerpo), y disostosis (que afectan a un hueso o a un grupo de huesos en la misma zona).

Estas enfermedades provocan una amplia gama de síntomas y efectos, pero los más comunes en los distintos tipos de displasias esqueléticas incluyen diferencias en las siguientes características:

Altura.

Tamaño y forma de la cabeza.

Longitud de brazos, piernas, manos o pies.

Rasgos faciales.

Forma de la extremidad, de la columna vertebral o de la mano y el pie.

Fuerza ósea.

Crecimiento del cabello, dientes y uñas.

Los tratamientos pueden variar dependiendo de la afección específica, pero generalmente incluyen medicamentos para fortalecer los huesos y mitigar los efectos de la osteogénesis imperfecta; ortesis, dispositivos que brindan soporte al cuerpo del paciente; fisioterapia, para ayudar a mejorar la fuerza y el equilibrio, y cirugías para reparar el daño o intentar prevenir que este empeore.