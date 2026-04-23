Comunidad y Municipio se unen para proteger la Reserva Natural de Ciudad Evita del daño ambiental

Como parte de las acciones de cuidado y preservación de los espacios públicos, verdes y naturales, el Gobierno local despliega diferentes procedimientos de limpieza, fiscalización y defensa del ambiente, con la colaboración de las vecinas y vecinos.

En los últimos días, y tras denuncias de vecinas y vecinos, se llevó adelante un importante operativo de control en la Reserva Natural de Ciudad Evita. Gracias al rápido despliegue municipal y la ayuda de la comunidad, se logró desmantelar edificaciones ilegales y remover materiales de construcción que se encontraban dentro del área protegida, donde previamente habían talado árboles.



En otro procedimiento reciente se detectó el ingreso de camiones que intentaban tirar residuos en la Reserva, situación que pudo evitarse por el aviso de la comunidad y la efectiva actuación municipal.



Actualmente, funciona un plan permanente de patrullaje para evitar intrusiones y garantizar la conservación de los pulmones verdes del distrito. Además, La Matanza cuenta con una línea confidencial, MTZ Denuncias, a través de WhatsApp al 11 3630 4527, donde pueden comunicarse ante cualquier situación que atente contra los espacios naturales, así como cualquier actividad ilícita.



Los controles preventivos que impulsa la gestión local tienen como objetivo controlar las distintas problemáticas de la zona, como las ocupaciones ilegales en áreas de valor ecológico. Participan de los operativos: la subsecretaría de Ambiente de La Matanza, a cargo de Mauro Chellillo, la subsecretaría de Espacios Públicos local, la Guardia Urbana municipal, efectivos de la Policía Ecológica y de la Policía Departamental, la delegación municipal, las subdelegaciones de Ciudad Evita y las vecinas y vecinos de la Reserva.



La Reserva Natural Municipal de Ciudad Evita es una ecorregión que se encuentra en la cuenca Matanza-Riachuelo, se creó mediante Ordenanza Municipal bajo la administración del intendente Fernando Espinoza, en 2015, y cubre un total de 287.8 hectáreas naturales del distrito.

En La Matanza, las reservas se cuidan y se protegen para evitar cualquier tipo de daño ambiental. Estas iniciativas forman parte de la política de recuperación de espacios verdes públicos impulsada por el Municipio para conservar las áreas naturales, los espacios de biodiversidad, y los espacios verdes en general; además de mantener un ambiente cuidado y ciudades más limpias y seguras para toda la comunidad.