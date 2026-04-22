Garrafas: se definió un precio base y un nuevo esquema de reintegros

El Gobierno definió un reintegro que consta de dos garrafas mensuales entre abril y septiembre, además de una garrafa durante el resto del año, de acuerdo al calendario fijado por la resolución.

A través de la Disposición 1/2026, el Gobierno nacional definió la implementación de un nuevo esquema de subsidios energéticos para las personas que usan garrafas, así como la aplicación de esta asistencia. Así, la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética reglamentó el sistema de reintegros dentro del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

De esta manera, se estableció que los usuarios de garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de diez kilos recibirán una asistencia económica. Se trata de un reintegro sobre dos garrafas mensuales entre abril y septiembre, además de una garrafa durante el resto del año, de acuerdo al calendario fijado por la resolución.

En este sentido, se definió un monto inicial de 9.593 pesos por garrafa, que se podrá actualizar en forma periódica en función del precio del butano y de los costos marcados por la Secretaría de Energía. Para esto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) aportará información relacionada a los ingresos de los hogares de los beneficiarios.

Cómo es el beneficio

La normativa precisó que el beneficio se instrumentará a través de un sistema de reintegros en cuentas bancarias, del que participará el Banco Nación. La entidad bancaria ofrecerá herramientas digitales interoperables para facilitar los pagos. No se descarta que otras instituciones financieras se sumen en el mediano plazo.

Para acceder a la asistencia, los usuarios deben completar sus datos en el registro oficial en el sitio web de subsidios, argentina.gob.ar/subsidios, lo que permitirá definir el padrón de beneficiarios del nuevo esquema. Vale recordar que los usuarios deben estar inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).