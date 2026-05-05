Día Mundial del Asma: jornadas de atención y actividades abiertas a la comunidad en La Matanza

Como todos los años, el primer martes de mayo se conmemora el Día Mundial del Asma, una iniciativa que busca aumentar la conciencia, mejorar la educación y asegurar el acceso a tratamientos.

En el marco de esta jornada, el Gobierno local llevará adelante distintas actividades para promover la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado de las enfermedades respiratorias.



Las distintas actividades abiertas a toda la comunidad se llevarán a cabo hasta el 8 de mayo, en el área de Vías Respiratorias del Policlínico Central de San Justo, Villegas 2340.



La propuesta está especialmente orientada a personas con asma y sus familias, para generar un espacio de acompañamiento, información y cuidado integral de la salud, con foco en mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta patología.



En esta oportunidad, se desarrollarán instancias de abordaje interdisciplinario, que incluirán talleres sobre técnica inhalatoria, charlas informativas y espacios de asesoramiento personalizado, brindando herramientas concretas para el manejo adecuado de la enfermedad.



La Matanza prioriza el bienestar de la comunidad, por eso el Gobierno local invierte en servicios que mejoren la salud pública, acercando información y acompañamiento profesional a todas las vecinas y vecinos del distrito, fortaleciendo la importancia de una mirada preventiva y comunitaria.