Asistencia alimentaria para vecinas y vecinos con celiaquía: Entrega de Alimentos Sin TACC en La Matanza

Más de 500 vecinas y vecinos acceden a alimentos sin gluten, una política garantizada por el Gobierno local para promover la inclusión y aliviar la economía familiar frente a los altos costos de los productos.

El Municipio de La Matanza, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, en un trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, lleva adelante el Programa de Asistencia Alimentaria para Pacientes con Celiaquía (PACC). Esta política pública brinda un apoyo integral a las familias del distrito que no cuentan con ingresos formales ni cobertura de salud, asegurando que el derecho a la alimentación no se vea vulnerado por motivos económicos.



Actualmente, la iniciativa alcanza a más de 500 personas en todo el distrito, permitiéndoles adquirir productos sin TACC que suelen tener precios significativamente más altos que el resto. De esta manera, el Gobierno local interviene para mitigar la carga financiera y asegurar una mejora directa en la calidad de vida y la salud de las personas con celiaquía.



Cabe destacar que cada 5 de mayo, se conmemora el Día Internacional de la Celiaquía y con ese motivo se lleva adelante una jornada global de concientización que pone el foco en la necesidad de diagnósticos tempranos y en la visibilización de esta condición autoinmune. En este contexto, resulta fundamental fortalecer los mecanismos de acompañamiento para quienes conviven con la intolerancia permanente al gluten (trigo, avena, cebada y centeno) y enfrentan dificultades para acceder a una dieta segura.

La continuidad de esta política refleja el compromiso central del Gobierno local que prioriza el bienestar de la comunidad ante cualquier contexto, para llegar a más hogares con soluciones concretas.



Para obtener más detalles sobre el Programa de Asistencia Alimentaria para Pacientes con Celiaquía (PACC), dirigirse a la Secretaría de Desarrollo Social ubicada en Avenida Juan Manuel de Rosas 4358, San Justo, de lunes a viernes de 8 a 14 horas o comunicarse al 6077-7550, interno 7560/7581.