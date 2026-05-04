Talleres de Reflexión para Masculinidades: Nuevas propuestas para la construcción de un distrito más igualitario



A partir del 6 de mayo, La Matanza, llevará adelante una iniciativa virtual orientada a varones mayores de 18 años, con el objetivo de conformar nuevos espacios de escucha y reflexión para jóvenes y adultos.

El Taller de Reflexión para Masculinidades tiene como objetivo cuestionar los roles de género en la actualidad desde una perspectiva integral, para repensar ciertas prácticas y vínculos de la vida cotidiana. A partir de cuestionar y llevar adelante un abordaje crítico de los mandatos masculinos, busca generar nuevas miradas.



Comenzará el próximo 6 de mayo, de forma virtual, y está dirigida a varones mayores de 18 años que quieran participar de un espacio colectivo donde compartir experiencias, inquietudes y repensar la vida cotidiana desde una perspectiva más crítica y diversa. El taller es gratuito y se podrá realizar todos los meses, el primer miércoles de cada mes, de 17 a 18.30 h.



La propuesta forma parte de las acciones que el Municipio de La Matanza, a través de la Secretaría de Género, a cargo de Liliana Hendel, desarrolla para la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género. A través de estos encuentros, se intentará interpelar la experiencia de ser varón en la actualidad, poniendo en discusión prácticas naturalizadas que muchas veces reproducen desigualdades.



Al gunas temáticas a desarrollar serán: los roles sociales, la construcción de las masculinidades, los vínculos sexo-afectivos, la sexualidad y el consentimiento, así como también el rol de los silencios y las complicidades en las violencias. A su vez, se reflexionará sobre la salud mental, las emociones, el ejercicio del poder, los consumos problemáticos, el trabajo, las paternidades y los cuidados, entre otros aspectos que atraviesan la vida cotidiana.