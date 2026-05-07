Abierta la inscripción: Clases gratuitas de Boxeo en La Matanza

Ya está disponible una nueva propuesta deportiva, abierta a la comunidad, que tendrá lugar en el Polideportivo Balestrini y estará destinada a mayores de 16 años.

Las clases de boxeo se suman a la variada oferta de actividades gratuitas en los polideportivos municipales del distrito, que incluyen: fútbol, handball, vóley, atletismo, patín, taekwondo, hockey, tenis de mesa y muchas más. A través de esta nueva iniciativa el Gobierno local busca promover hábitos más saludables y el acceso igualitario al deporte en espacios públicos de calidad.



Las clases tendrán lugar en dos turnos, los martes y jueves de 20 a 22 horas, y los miércoles y viernes de 9 a 10.30 horas. La inscripción se realiza de forma presencial, de lunes a viernes y de 10 a 13.30 horas, en el SUM del Polideportivo Alberto Balestrini, en Av. Juan Manuel de Rosas 1413, Lomas del Mirador.



Las y los interesados deberán presentar:

• DNI original y fotocopia frente y dorso.

• Electrocardiograma actualizado 2026 (no se acepta 2025).

• Apto médico 2026 que autorice la práctica de actividades físicas.

• Planillas de declaración jurada de salud y autorización de usos de imagen, previamente descargados, impresos y completos.



La documentación requerida puede descargarse desde el sitio oficial: lamatanza.gov.ar/deportes/actividades. Más información en las redes sociales: @deportesmatanza, @municipiodelamatanza.



Con esta iniciativa, La Matanza sostiene una política que busca acercar el deporte a toda la comunidad, para que vecinas y vecinos de todas las edades puedan entrenar, formarse y lograr una vida más saludable.