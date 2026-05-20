Allanamientos y clausura en la Clínica Argentina Salud: “No sabemos en quién confiar”, aseguraron los pacientes

La institución de González Catán usurpaba títulos y ejercía ilegalmente la medicina. Con seis personas detenidas, los pacientes y vecinos de la zona protestaron frente al lugar.

Mientras continúa la investigación por una red de clínicas clandestinas en La Matanza, entre ellas la Clínica Argentina Salud de González Catán, pacientes y vecinos de la zona expresaron su malestar ante el accionar fraudulento de quienes ejercían ilegalmente la medicina. Si bien hay seis personas detenidas, la sede ubicada en la intersección de la calle Atalco y la Ruta N° 3 seguía operativa. En horas de la tarde, luego de diez horas de allanamiento, se dispuso la clausura del lugar.

“Es una vergüenza todo lo que pasó, estamos muy indignados. Ahora nos enteramos que algunos de los médicos truchos fueron llevados a la justicia previamente por tentativa de homicidio. No sabemos en quién confiar en la clínica”, denunció Alejo, paciente de Argentina Salud, en diálogo con El1 desde los consultorios.

En esta misma línea, otra paciente compartió su mala experiencia ocurrida dos meses atrás. “Vine por una consulta gastrointestinal. La atención no me pareció buena, pero la pagué y también compré los medicamentos que me recetaron, que costaron más de 100.000 pesos, no me aliviaron el dolor y encima tuve que atenderme en otro lado. Acá se atiende mucha gente y a más de uno nos engañaron”, manifestó.

Allanamientos y detenciones en la clínica Argentina Salud

En tanto, otros pacientes expresaron su sorpresa ante los allanamientos ocurridos en las últimas horas en González Catán. “Las veces que yo me atendí allí no tuve ningún problema, y tengo entendido que mucha gente recurre a esta clínica. Pero con todo lo que pasó uno pierde la confianza en estos médicos”, compartió un vecino a este medio.

Asimismo, Oscar, paciente desde hace dos años, indicó que también clausuraron farmacias que pertenecían a la misma red clandestina. “Justo en la esquina de mi casa hay una, entre las calles La Gardenia y Benjamín Matienzo”, confirmó. Además, se reportó que los damnificados por esta maniobra delictiva no solo serían los pacientes, ya que también se habla de escuelas y clubes de la zona que contaban con los servicios de Argentina Salud como cobertura médica.

Por otra parte, Dora, paciente y vecina, se acercó a la clínica para consultar sobre el futuro de sus operaciones. “A mí y a mi familia siempre nos atendieron muy bien, entonces nos sorprendimos mucho con todo lo que pasó. Incluso yo tengo turnos en los próximos días, y en la recepción me confirmaron que la semana que viene se va a normalizar la atención. El problema es que esto genera mucha incertidumbre, y uno no juega con la salud”, aseguró.