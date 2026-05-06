Zona Fría: cómo es el proyecto del Gobierno para recortar los subsidios al gas

De aprobarse la propuesta, se reduciría la cantidad de beneficiarios de los subsidios y se excluiría a las distribuidoras y subdistribuidoras de la cadena de pagos del precio del gas, entre otras cosas.

Este martes, el Presidente, Javier Milei, envió un proyecto a la Cámara de Diputados con el objetivo de reducir los subsidios al gas y acotar el alcance del régimen de Zona Fría. En rigor, se busca establecer una segmentación geográfica y socioeconómica de los subsidios para “un uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”.

En el 2021, durante el Gobierno de Alberto Fernández, el beneficio de Zona Fría se amplió de forma considerable a regiones de varias provincias. Para el Ejecutivo, esta decisión “extendió el beneficio a regiones sin condiciones climáticas equivalentes, incrementando significativamente el universo de beneficiarios, el costo fiscal del régimen y la magnitud de subsidios”.

Por eso, el proyecto expresa: “Es necesario conciliar el Régimen de Zona Fría con el nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) a fin de garantizar a los hogares que residan en la zona ampliada y que estén registrados en el SEF”. En detalle, se mantendrá el subsidio del 50 por ciento para la Patagonia, la Puna y Malargüe.

Por su parte, para el resto de las localidades que se incluyeron en el 2021, se usará como criterio el SEF. Este régimen abarca a los hogares que tienen ingresos netos por el grupo familiar inferiores o iguales al monto de tres canastas básicas totales para un “hogar 2”, según detalla el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Además, se contemplará a los hogares que cuenten con un integrante que posea el Certificado de Vivienda Familiar (Renabap) o Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. De esta forma, de aprobarse la propuesta, se reduciría la cantidad de beneficiarios de los subsidios y se excluiría a las distribuidoras y subdistribuidoras de la cadena de pagos del precio del gas.

Los principales puntos del proyecto