Comenzó la campaña solidaria contra el frío de la Parroquia San José

Los voluntarios reciben en su “hospital de campaña”, situado en la intersección de Avenida Crovara y Guatemala, a todas las personas en situación de calle que necesitan de un refugio.

Con las bajas temperaturas ya instaladas en La Matanza, el “equipo de calle” y los vecinos solidarios de la Parroquia San José dieron comienzo a la campaña solidaria contra el frío en todo el Distrito. Los voluntarios reciben en su “hospital de campaña”, situado en la intersección de Avenida Crovara y Guatemala, a todas las personas en situación de calle que necesitan de un refugio.

En diálogo con El1, Leandro “Lalo” Sánchez, agente pastoral de la Parroquia San José, explicó que el “equipo de calle” trabaja en distintos puntos del Distrito está orientado a acompañar a chicos en situación de consumo. En tanto, los vecinos colaboradores alertan a la Parroquia cuando distinguen situaciones complicadas en las calles.

“Nosotros recibimos personas con consumos problemáticos, ya sea por drogas, alcohol o adicción al juego, hasta vecinos que quizás se encuentran en una situación delicada dentro de sus casas. Para cualquiera de estos casos, la idea es hacer un camino de sanación y acompañamiento comunitario”, explicó.

Resguardo y solidaridad frente al frío

Además de un lugar donde quedarse, en el “hospital de campaña” también ofrecen un desayuno o una cena a todas las personas que llegan. “Actualmente tenemos a más de 2.000 chicos en el hogar, quienes vienen de algún proceso de consumo o bien estaban en situación de calle. En estos últimos tiempos, ha aumentado la cantidad de personas que pasan por estas situaciones y, muchas veces, no damos abasto”, alertó.

En este contexto, Sánchez destacó que, a pesar de los esfuerzos de los voluntarios, se necesita de la ayuda de toda la comunidad para poder continuar con la tarea solidaria. “Fundamentalmente, necesitamos donaciones de frazadas y ropa”, indicó.

Quienes deseen colaborar, pueden comunicarse al 11-7121-6319 o al 11-3272-0909, o bien acercarse al “hospital de campaña” ubicado en la intersección de la Avenida Crovara y Guatemala.