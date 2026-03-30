Gabriel Copola, egresado y docente de la UNLaM, se consagró en el Abierto de España

El tenimesista paralímpico se impuso en la final del Future de Costa Brava, que otorga puntos para el Mundial.

El representante de la Selección argentina de tenis de mesa adaptado, egresado y docente de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), Gabriel Copola, se coronó en el Abierto de tenis de mesa Future de Costa Brava, España.

El atleta nacional, participante en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, se consagró al vencer al alemán Thomas Bruechle. Lo hizo en sets corridos, con parciales de 11-9, 11-7 y 14-12.

“Fueron dos torneos muy buenos; los Abiertos de Italia y España. En Italia hice cuartos de final y no pude pasar. Por fase de grupo le gané al campeón del Panamericano, Camargo, y al subcampeón de Europa, Eder Rodríguez, y ahí ya tuve buenas sensaciones. En cuartos perdí con el checo Svatos”, le comentó Gaby a El1.

Se renuevan las ilusiones

Y continuó: “En España arranqué bien, le gané al turco Umit Demirbilek, perdí con el polaco Maciej Nalepka y vencí al italiano Manuel Fortuzzi, por lo que quedé segundo en el grupo. En cuartos jugué contra el indio Shubham Wadhwa, al que le gané 3 a 1. Y en la semi derroté al francés Francois Geuljans por 3 a 0”.

“Y en la final me tocó con el alemán, que es un jugadorazo, y le gané 3 a 0. Fue un partido increíble, en el que jugué como hace mucho tiempo no lo hacía, así que fue volver a sentir muy buenas sensaciones. Ganar en Europa es muy importante y tiene un sabor especial”, expresó.

Ahora, Copola regresará al país para prepararse para los certámenes de Chile y Brasil, los cuales otorgarán puntos para el ranking mundial y que serán clasificatorios para el Campeonato Mundial de Tailandia 2026, a disputarse del 13 al 19 de noviembre.

Para dichos campeonatos, el tenimesista busca apoyo económico para representar al país.