Campaña Frío Cero: el operativo de asistencia de La Matanza ante las bajas temperaturas

Frente al impacto de la crisis social y el aumento de la vulnerabilidad, el Gobierno local coordina un despliegue de asistencia integral que se activa ante temperaturas polares. En el último fin de semana de frío extremo se brindó resguardo, alimentación y controles de salud a más de 100 vecinas y vecinos.

Con la llegada de la época invernal, el Municipio de La Matanza intensificó la Campaña Frío Cero en todo el territorio, activando los operativos especiales cada vez que se sufren temperaturas polares. Esta iniciativa es llevada a cabo de manera conjunta por diferentes áreas municipales para llevar todo tipo asesoramiento y asistencia a quienes más lo necesitan. Las secretarías de Desarrollo Social, Deportes y Salud, realizan un trabajo articulado con Protección Ciudadana, organizaciones de la sociedad civil y voluntarias y voluntarios, dando respuesta al complejo escenario económico y social actual.

Durante la tarde y las primeras horas de la noche de cada jornada de frío extremo, los equipos municipales patrullan las ciudades del distrito para identificar situaciones de vulnerabilidad y acompañar a quienes más lo necesitan. En casos de situación de calle, con el consentimiento de la persona, se activa el protocolo de traslado hacia establecimientos, especialmente acondicionados, de refugio nocturno de familias y personas mayores de 18 años. Allí, reciben:

Alimentación y abrigo: Merienda, cena, desayuno, elementos de higiene, calzado y ropa de abrigo.

Cuidado de la salud: Acceso a duchas calientes y un control médico integral a cargo de profesionales.

Estrategias de acompañamiento: Un espacio de contención donde se despliegan herramientas adecuadas a las circunstancias y realidades de cada persona.

En simultáneo, y gracias a la labor constante junto a las organizaciones comunitarias, el operativo incluye la distribución de viandas calientes directamente en los puntos de habitabilidad de la vía pública para aquellas vecinas y vecinos que deciden no trasladarse.

📞 Red de alerta comunitaria: Ante la detección de una persona en situación de calle, por favor, comunicarse, las 24 horas del día, con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) al 3754-8100. Para agilizar la asistencia, es fundamental indicar la ubicación exacta (dirección, entrecalles, barrio y localidad) y los horarios en los que suele encontrarse en el lugar.