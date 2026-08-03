La Feria de Emprendedores recorre La Matanza y acerca productos locales a las vecinas y vecinos.

Más de 120 puestos con artesanías, gastronomía, indumentaria y diseño, a precios muy accesibles, estarán disponibles durante todo el mes de agosto en San Justo e Isidro Casanova, acercando la producción local a toda la comunidad.

Durante todo el mes de agosto, jóvenes y familias del distrito podrán acceder, una vez más, en distintos puntos de la ciudad, a productos de calidad hechos por trabajadoras y trabajadores de La Matanza. Esta propuesta busca fortalecer la comercialización directa, entre productores y vecinos, para generar oportunidades de crecimiento productivo, y colaborar con la economía de los hogares matanceros.



Las Ferias de Emprendedoras y Emprendedores de MTZ son un motor fundamental para el desarrollo local. En cada jornada, vecinas y vecinos pueden recorrer más de 120 stands con propuestas de pastelería, indumentaria, artesanías, cosmética natural, impresiones 3D y piezas de diseño, entre otros rubros. Una buena opción para cuando se necesita hacer un regalo, y una buena oportunidad para elegir y conocer la producción de La Matanza.



🗓️ Durante agosto, las ferias funcionarán en los siguientes días, horarios y lugares:

Plaza Atalaya, Isidro Casanova: 7, 8, 21 y 22 de agosto, de 10 a 20 h.

Plaza San Nicolás, San Justo: 6, 13, 20 y 27 de agosto, de 10 a 18 h.

Plaza San Martín, San Justo: 5, 12, 19 y 26 de agosto, de 10 a 20 h.

Además, se llevará adelante una edición especial del programa Emprende Mujeres, el sábado 15 de agosto, de 16 a 21 h, en el Hipermercado Chango Más ubicado en Av. Juan Manuel de Rosas 3800, San Justo, fortaleciendo la producción de las emprendedoras locales.

¿Cómo sumarse a la Red de Emprendedores? Quienes cuenten con un emprendimiento y deseen formar parte de la Red de Emprendedores de La Matanza pueden comunicarse por teléfono al (011) 6063-4316, por WhatsApp al 11-4045-5349 o escribir por correo electrónico a subgraleconomiasocialysolidaria@lamatanza.gov.ar.