Municipio en tu Barrio llega a Villa Celina, Rafael Castillo, Laferrere y González Catán
Del 22 al 26 de junio, las jornadas integrales de atención gratuita recorrerán distintas ciudades del distrito para facilitar la gestión de trámites clave cerca de cada hogar.
El Gobierno local acerca una ventanilla única móvil buscando agilizar gestiones esenciales en un solo lugar, garantizando un Estado presente y en vinculación directa con la comunidad.
Durante los operativos, de acceso libre y gratuito, se podrán realizar las siguientes gestiones:
Documentación: Turnos para DNI, tramitación de partidas y certificados de domicilio.
Salud: Vacunación de calendario, antigripal y COVID-19, controles de presión y test rápidos de VIH-Sífilis.
Juventudes: Gestión del boleto estudiantil, registro de tarjeta SUBE en el Punto Joven e inscripción a la Policía Bonaerense.
Desarrollo y Economía Social: Asesoramiento en programas sociales, entrega de semillas para huertas familiares y asistencia técnica para emprendedores (monotributo, cursos y ferias).Cronograma y ubicaciones (Horarios según el día)Lunes 22 y martes 23 – 9 a 13 h: Centro de Promoción N°1 (Ramos Mejía y Avelino Díaz, Barrio Vicente López – Villa Celina).
Miércoles 24 – 10 a 15 h: Escuela Primaria N°197 (Alagón, entre Céspedes y Riglos – González Catán).
Jueves 25 – 10 a 15 h: Salón Parroquial San José (Zinny 3008, entre Av. Luro y Echeverría, Barrio Jorge Newbery – Gregorio de Laferrere).
Viernes 26 – 10 a 15 h: Parroquia Laura Vicuña (Gamboa 4851, entre Las Flores y Colegiales, Barrio El Vivero – Rafael Castillo).