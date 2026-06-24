Nuestra jugada: reflexiones sobre violencias de género desde el deporte
Esta actividad está pensada como un espacio de reflexión desde las actividades deportivas para pensar las violencias en los noviazgos, poniendo el foco en las juventudes y sus vínculos.
El encuentro será este jueves 25 de junio a partir de las 14 horas junto a integrantes de Envión Uniendo Barrios, en el Club La Tierrita, Pujol 3.665, Isidro Casavona.
La actividad es abierta a la comunidad y está organizada cómo una propuesta de continuidad de los talleres Noviazgos sin violencias y Masculinidades que se realizan en establecimientos educativos, centros culturales y organizaciones barriales.
Nuestra jugada tiene como objetivo articular el deporte para reflexionar junto a jóvenes del distrito sobre los vínculos afectivos, los límites personales, el respeto mutuo y la prevención de situaciones de violencia en los noviazgos o vínculos afectivos. A través del juego y la práctica deportiva se generan situaciones reales donde entran en juego acuerdos, límites, forma de comunicarse y de relacionarse. Estas experiencias funcionan como disparadores para pensar cómo actuamos en los vínculos cotidianos y qué prácticas queremos modificar.
Para más información sobre las actividades y programas de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza visitar las redes de @generosmatanza o la página web en www.generosmatanza.com