Ariana, la bebé del milagro que recibió un nuevo corazón, ya está en su casa

La bebé oriunda de La Matanza dejó el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, transita en óptimo estado de salud la internación domiciliaria. “Es una pequeña guerrera”, destacaron familiares.

Después de meses de internación en el Hospital Italiano de Buenos Aires, de estar en el primer lugar de la lista de trasplantes del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), Ariana, “la pequeña gigante de La Matanza”, no solo recibió un nuevo corazón, sino que, en las últimas horas, salió del nosocomio y, ahora, transita la internación domiciliaria en la casa de un familiar en Canning.

Según le comunicó a El1 su familia, la bebé de poco más de un año ahora reside en esa localidad que divide Ezeiza con Esteban Echeverría, en donde dispone de mayores comodidades y recibe tratamiento médico a cada momento. De hecho, está acompañada por una enfermera las 24 horas del día.

“Está internada con el equipo médico en su casa. Va a seguir mejorando porque ella es una pequeña guerrera”, destacó con emoción una familiar de la bebé.

Cabe recordar que Ariana estuvo más de cinco meses en emergencia nacional y, gracias a un angelito donante, recibió un nuevo corazón el 4 de febrero pasado. Desde entonces, tuvo una mejora diaria y su familia tuvo que luchar contra la obra social para que le den los insumos necesarios para la interacción domiciliaria.

«Mi nena con el corazón va a poder aprender a caminar, a gatear, a hablar y a tener una vida normal”, resaltó Brenda Vera, madre de la pequeña.