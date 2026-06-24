La Matanza: nuevo ataque del “descuartizador de animales”

Fue perpetrado en el límite entre Villa Luzuriaga y Ramos Mejía, cerca de las vías de la Línea Roca. Proteccionistas piden no dejar salir solos a los animales.

Nuevamente, vecinos y proteccionistas de las localidades de Villa Luzuriaga y Ramos Mejía, partido de La Matanza, denunciaron ataques del “descuartizador de animales”, un sádico que asesina a gatos y perros del barrio.

En esta ocasión, la denuncia fue encabezada por diversas organizaciones rescatistas de La Matanza. Según expusieron, se trataría de la misma persona que cometió actos crueles similiares a finales del año pasado y principios de 2026.

“Es un señor, un asesino, un asco de persona, que es de Villa Luzuriaga y está haciendo esto con los animales. Agarra gatos y perros con dueño o callejeros, los asesina, los descuartiza y los expone como un trofeo”, alarmó Florencia Pianciola, fundadora de Adopcióngatitosdeloeste y principal denunciante y visibilizadora de esta atroz situación.

Los terrenos lindantes a las vías de la Línea Roca y las calles cercanas son la zona en que “el descuartizador” comete los brutales asesinatos de canes y felinos. Por eso, los rescatistas insisten en que los vecinos “no dejen salir solos a sus animales”.

“Esto es un patrón, por eso te pido que lo difundas si incluso no te interesan tanto los animales. Los asesinos empiezan descuartizando animales y después lo hacen con personas”, enfatizó Florencia. Y sentenció: “Necesitamos que la gente se haga responsable, que los vecinos se sumen y que, si tienen cámaras, pasen las imágenes y se pongan a disposición. Todos los los casos ya están denunciados en sede judicial”.