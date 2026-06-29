Actividades gratuitas de cuidados prenatales y preparación para el parto

Con el objetivo de promover embarazos saludables y fortalecer el acceso a la salud integral de las personas gestantes, se encuentran disponibles estas dos propuestas abiertas y gratuitas.

Los encuentros se realizan todos los miércoles a partir de las 14:30 horas en el tercer piso del Policlínico Central de San Justo, Villegas 2340. Durante los mismos, un equipo de profesionales de la salud y licenciadas en Obstetricia, brindan información y herramientas para transitar el embarazo, el parto y el puerperio.

La asistencia no requiere inscripción ni ningún turno previo, solo hace falta acercarse en el día y horario especificado. Estos son espacios pensados desde el acompañamiento que buscan brindar toda la información necesaria a las personas que estén transitando un embarazo, en cualquier etapa de este.

Para mayor comodidad, las personas gestantes que quieran participar pueden asistir acompañadas por una persona de su confianza, sin necesidad de aviso previo.

Para obtener más información, las vecinas y vecinos pueden consultar las redes sociales de la Secretaría de Salud Pública como @saludpublicamatanza.