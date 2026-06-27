Tecnologías para la Tercera Edad: Acercando el mundo digital a las personas adultas mayores

Actualizar en nuevas tecnologías es garantizar la inclusión digital, por eso La Matanza lleva adelante una iniciativa que brinda las herramientas necesarias a las personas mayores para que puedan desenvolverse con confianza y seguridad en la era tecnológica.

Los talleres prácticos de Tecnologías para la Tercera Edad son totalmente gratuitos y se brindan en distintos centros de jubilados del distrito. Las temáticas que incluye son el uso de celulares y aplicaciones con el objetivo de promover la autonomía, la protección virtual y la participación social de las adultas y adultos mayores.



El programa se desarrolla mediante clases coordinadas por el Municipio de La Matanza, a través de la Secretaría de Políticas Educativas y la Secretaría de Tercera Edad local, y permite que las vecinas y vecinos incorporen conocimientos sin necesidad de trasladarse lejos de sus hogares, potenciando los espacios comunitarios de cada localidad.



La cursada contempla un trayecto que va desde el uso básico del teléfono celular, como agendar contactos, realizar llamadas y enviar mensajes de texto o voz, hasta la gestión de aplicaciones esenciales para la organización personal, la comunicación y el acceso a trámites o servicios online. Asimismo, los talleres ponen un acento prioritario en la prevención de riesgos virtuales, enseñando a proteger datos personales y a evitar situaciones de fraude y estafas.

Bajo una metodología didáctica, respetuosa de los tiempos individuales y sumamente interactiva, las y los docentes utilizan soportes visuales y guías personalizadas para resolver dudas en un clima de aprendizaje colaborativo.



Con estas políticas públicas, el Gobierno local continúa trabajando por una comunidad integrada, donde las personas mayores se desarrollen plenamente y mantengan un rol activo en la era digital, que les permita acceder a nuevas actividades e interacciones con la sociedad actual.