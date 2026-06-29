as ferias de emprendedoras y emprendedores de La Matanza continúan en julio.

Con la participación de más de 120 expositores, Emprende Mujeres y Feria de Emprendedores recorrerán distintas plazas y puntos del distrito durante todo el mes, ofreciendo productos artesanales y fomentando el crecimiento del trabajo independiente.

Los circuitos de comercialización directa se consolidan como una herramienta clave para el desarrollo productivo de la región. En esta nueva etapa del año, el Gobierno local potencia el encuentro entre productores y consumidores, transformando los espacios públicos en verdaderos motores económicos que permiten a las familias emprendedoras dar a conocer su talento y potenciar sus ingresos.

Cronograma de la Feria de Emprendedores en julio

Plaza Atalaya de Isidro Casanova: 3, 4,17 y 18 de 10 a 20 horas

Plaza San Nicolás San Justo: 2, 9, 16, 23 y 30 de 10 a 18 horas.

Plaza San Martín San Justo: 1, 8, 15, 22 y 29 de 10 de 20 a horas.

Por su parte, el programa Emprende Mujeres, que continúa abriendo espacios de visibilidad para las trabajadoras locales, será el sábado 11 de julio, de 16 a 21 horas en el Hipermercado Chango Más ubicado en Avenida Juan Manuel de Rosas 3800, San Justo.

Generar estas oportunidades es parte de una visión que entiende que la autonomía económica y la generación de empleo genuino son la base para el crecimiento sostenido de las ciudades; de esta forma el Gobierno local brinda respuestas concretas a los desafíos del presente.

Para sumarse a la Red de Emprendedores: 11-4045-5349/ 116063-4316 o Correo electrónico: subgraleconomiasocialysolidaria@lamatanza.gov.ar