Trágico incendio en una vivienda de Rafael Castillo: murió un niño

Organizan una colecta solidaria para ayudar a la familia.

El fin de semana, un incendio en la vivienda de una familia de la localidad de Rafael Castillo provocó el fallecimiento de un niño. Ahora, la familia damnificada recibe el acompañamiento de amigos y vecinos a través de la organización de una colecta solidaria que se realiza desde Gregorio de Laferrere.

Según relataron allegados en diálogo con Radio Universidad, el incendio se desató en condiciones complejas debido a que no había suministro de agua en la zona. “Los vecinos ayudaron pero justo se había cortado el agua y empezaron a romper los caños para sacar de ahí lo que podían”, detalló una familiar sobre los primeros instantes de desesperación.

En cuanto a las condiciones edilicias del lugar, indicaron que, tras el hecho, la vivienda quedó completamente afectada y con riesgo estructural que aún debe ser evaluado. Según lo informado, el techo podría presentar posibilidades de derrumbe y la preocupación en torno a la seguridad del lugar se agrava porque debajo de la construcción hay otra vivienda.

Entre los elementos más necesarios se encuentran ropa, frazadas, colchones, camas, alimentos y distintos artículos de primera necesidad para la familia, que está integrada por una mujer, un hombre y una niña. Además, los familiares de los sobrevivientes expresaron que requerirían elementos de construcción para la reconstrucción de la vivienda

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo acercándose a la calle Gregorio de Laferrere 2.872, donde se reciben donaciones, o comunicándose con Lorena Elizabeth Francisco al 11-5936-0217.