La Matanza distinguió a sus Centros de Formación Profesional y entregó nuevos certificaciones a graduados 2025

Más de 25 mil vecinas y vecinos del distrito se capacitan cada año en cursos de oficios con salida laboral, una cifra que marca un récord histórico y se convierte en una herramienta clave para acceder a un ingreso que mejore la economía del hogar, muy dañada por las políticas regresivas del Gobierno nacional.

En el cierre del año 2025, el Gobierno local, a través de la Secretaría de Producción, reconoció a los Centros de Formación Laboral (CFP) 402, 403 y 414, que forman parte de los 27 CFP del distrito, y entregó certificados a los casi 3000 graduados de esas instituciones.



Cada certificación implica una oportunidad de futuro para cada una de las egresadas y egresados. En ese sentido, la secretaria de Producción local, Débora Giorgi, destacó que «el intendente Fernando Espinoza siempre nos insta a diseñar políticas que sean un recurso más para el futuro, la educación y el trabajo de los jóvenes y familias del distrito».



Durante la ceremonia de graduación, Ezequiel Berrueco, secretario Ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, señaló: «Seguimos trabajando mancomunadamente y articuladamente, porque gobernar es generar trabajo, y eso es lo que hoy estamos haciendo, contemplando los nuevos desafíos del mundo laboral».



Los Centros de Formación Profesional de MTZ crecen y se modernizan



Desde 2024, por iniciativa del intendente Fernando Espinoza, se implementaron nuevas alternativas para actualizar y mejorar la gestión en formación de oficios. Surgió, entonces, la Subsecretaría de Formación Profesional, bajo la cartera de Débora Giorgi, que descentralizó la oferta educativa, facilitando el alcance hacia los tres cordones del distrito, y se adecuaron los cursos hacia las nuevas demandas, con rápida salida laboral. Luego, la digitalización de la información de los cursos permitió contar con un buscador interactivo, para que todas las interesadas e interesados pueden acceder a las propuestas vigentes desde la web institucional: produccion.lamatanza.gov.ar/formacion.xhtml

Todas las acciones que se llevaron adelante por la gestión municipal permitieron un incremento del 40% en los graduados y graduadas, y una mayor inserción laboral, incluyendo numerosos emprendimientos autogestivos, en un 60% liderados por mujeres jefas de hogar.



Entre los cursos que se ofrecen en los distintos CFP, se destacan: capacitación en inteligencia artificial, electricista industrial, acompañante terapéutico, asistente administrativo, auxiliar de protocolo y ceremonial, cocina, manicuría, chocolatería, limpieza institucional, manicuría, entre más de 1000 opciones disponibles.



Cabe destacar que todas las capacitaciones de los Cursos de Formación Profesional y la Escuela de Oficios, implementadas desde el Gobierno local, son gratuitas y abiertas a la comunidad. Además, en la actual situación del país marcada por una recesión económica, estas formaciones funcionan como un dispositivo fundamental para aumentar las alternativas profesionales y laborales, y las oportunidades de un futuro mejor.