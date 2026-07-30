La Matanza amplía la red de salud mental: Más contención y acompañamiento para las juventudes

Mediante espacios de reflexión, talleres en escuelas y actividades culturales, recreativas y deportivas, las y los jóvenes del distrito cuentan con dispositivos de asistencia, prevención y bienestar emocional en todas las ciudades.

La salud mental de las argentinas y argentinos, especialmente de los jóvenes, es una de las preocupaciones más latentes en el país. En los últimos años, el Gobierno local fue fortaleciendo su red comunitaria interdisciplinaria que cuenta con la participación de diferentes profesionales y áreas. Actualmente, la atención integral en salud mental para las juventudes matanceras suma nuevos espacios de escucha y contención, con foco en la orientación, el acompañamiento continuo y la prevención de situaciones de vulnerabilidad como la ansiedad, la depresión y el aislamiento social.

Según el último informe de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), uno de cada dos jóvenes de 18 a 29 años atraviesa una situación de vulnerabilidad social en el país. Los tres factores que explican este fenómeno son: el abandono escolar, la falta de empleo y el malestar psicológico.

Baja permanencia escolar, vulnerabilidad social y desempleo. En ese sentido, el Municipio desarrolla, hace más de 15 años, el programa Envión-Podés destinado a crear oportunidades para las y los jóvenes con bajos recursos, o con situaciones familiares o personales complejas. Mediante el trabajo de un equipo comunitario profesional brinda herramientas para resguardar a las juventudes; acompañar el trayecto escolar, para la permanencia y terminalidad educativa; e impulsar vocaciones y oficios, a través de formación y apoyo económico. Además, se encuentra vigente el Plan FINES para rendir materias pendientes o finalizar la educación obligatoria. Con respecto a la falta de empleo que afecta a los más jóvenes, en La Matanza cuentan con un ecosistema de capacitación gratuita y Cursos de Oficios para todas las edades, que abarcan diferentes sectores, desde estética a programación, pasando por impresión 3D, reparación de celulares, albañilería, manicuría, barbería, entre otros, certificados por el Municipio, PBA y la UTN.

Malestar psicológico en jóvenes. Una de las principales iniciativas incorporadas por el Gobierno local son los Encuentros de Salud Mental en Casa Joven, espacios grupales de reflexión centrados en el bienestar emocional. En La Casa Joven también pueden encontrar diferentes propuestas y actividades para participar junto a otras chicas y chicos, generando un espacio colectivo con varios mecanismos de contención.

Los talleres en escuelas secundarias están dedicados a la prevención de consumos problemáticos y al fortalecimiento de los vínculos escolares. A su vez, la Mesa Territorial de Gestión coordina el abordaje de situaciones complejas para brindar respuestas efectivas y adaptadas a cada realidad.

En el ámbito cultural y recreativo, la red de arte y salud La Cordonada implementa dispositivos comunitarios en todo el distrito que utilizan la expresión artística y el deporte como herramientas de revinculación, integración y cuidado, frente a situaciones de riesgo. Además, en La Matanza funcionan polideportivos y clubes de barrio que conforman el segundo hogar de muchos jóvenes con diversas actividades recreativas y deportivas.

Los diferentes espacios de orientación municipales también están dirigidos a familias, docentes e instituciones, ofreciendo pautas para la detección temprana de señales de alerta y promoviendo prácticas de cuidado basadas en el respeto, la confianza y la no estigmatización.

Todas estas acciones, que lleva adelante el Gobierno local, están pensadas para transitar de forma conjunta y desde la escucha activa, la vida cotidiana de las juventudes, respetando su protagonismo, y acompañando la construcción de sus propios proyectos, en un entorno seguro. Más info sobre los encuentros, talleres y espacios de atención, consultar a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Salud @saludpublicamatanza y de la Red de Salud Mental de La Matanza @redsaludmentalmatanza, o asesoramiento telefónico al 11 6089 7000 (solo llamadas).