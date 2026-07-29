El Distrito festeja sus orígenes alrededor de una fecha muy discutida por historiadores e investigadores matanceros.

Si bien existen muchas discusiones alrededor de la fecha, cada 29 de julio La Matanza celebra un nuevo aniversario de su fundación. Tanto historiadores como investigadores determinaron que fue fundada este día, pero del año 1603. No obstante, desde la Junta Histórica de La Matanza aseguraron que la fecha solo da cuenta de que, en ese momento, existía un pueblo que residía en el territorio.

El día se estableció a través de una ordenanza dictada en el año 1977. En ese entonces, el investigador matancero Alfonso Corso le propuso al intendente de facto Oscar Bárcenas la aplicación de una norma internacional ante la cual, de no existir una fecha de creación o fundación, podría “adoptarse el documento oficial más antiguo en existencia”.

En el documento, registra la venta de un molino harinero en el que se hace referencia al nombre Matanza, sobre las tierras de la zona. Asimismo, desde la Junta Histórica aseguraron que no hay una intención de fundación en dicho escrito, sino que remite al pasado colonial del territorio. “Ni siquiera estábamos establecidos como país. Era la relación estrecha que existía entre la Ciudad de Buenos Aires con sus tierras para la cosecha. En esa época, toda la zona era de chacras y estancias”, especificaron.

Orígenes de la fecha

Ante esta premisa, la Junta propone otro aniversario para La Matanza. De acuerdo a sus investigaciones y las de otras instituciones, como el Archivo Histórico de la Provincia, la fecha de creación podría estar vinculada a la asignación de autoridades para administrar el territorio. Por esta razón, consideran el 1° de enero de 1778 como fecha fundacional, que fue cuando entró en acción el primer alcalde de la hermandad, nombrado por el Cabildo.

Esta autoridad judicial policial tenía funciones dentro de lo que era el territorio de Matanza, delimitado por el río Las Conchas. Como resultado, indicaron que recién se puede pensar en un municipio para el año 1854, con la ley de municipalidades de la campaña.

El nombre de La Matanza

Son muchas las versiones sobre el hecho que le dio nombre al Distrito, que van desde la matanza de hacienda, de perros, indios o invasores españoles. Al hablar de matanza y de los hechos históricos, la peor parte de la confrontación se la podrían haber llevado los querandíes, los Pueblos Originarios.

De este modo, el lugar que formó parte de un campo de batalla, que se estima fue en las orillas del actual Río Matanza, en el territorio de Ciudad Evita, Isidro Casanova y Gregorio de Laferrere, pasó a tener el nombre instalado por uso y costumbre, en particular, de escribanos, cartógrafos o cronistas de viaje.

Incluso, el nombre fue mutando: por momentos, el territorio era conocido como El Pago de La Matanza. En otros, simplemente Matanza o Matanzas. Fue recién en la década de 1970, que se le agregó el artículo “La”, y pasó a formarse una palabra compuesta, tal como la conocemos hoy.

Geografía y población

Como suele ocurrir a lo largo de la historia, la geografía matancera y su población, vivió variaciones constantes. En sus inicios, lo que se identificaba como el territorio de La Matanza, adaptado al contexto de la época, fue incluso más grande de lo que es hoy en día. Según investigadores, llegó a extenderse hasta Flores, Lobos y ocupar parte de Morón y Merlo.

De igual modo, el crecimiento demográfico fue variando y se definió por una evolución socioeconómica. Si bien el ferrocarril se extendió a partir del siglo 20 a sectores como Isidro Casanova o González Catán, la población explotó a partir del crecimiento económico industrial y comercial que se dio en el primer peronismo, a partir de la década del 40.

El Censo del año 1914 le otorgaba a La Matanza 17.935 habitantes. En el año 1947, ya tenía 98.000. A penas trece años después, en un censo de 1960, la población se multiplicó cuatro veces, y alcanzó los 401.738 habitantes, según datos del INDEC. Las fábricas instaladas en ese entonces lograron atraer poblaciones y, junto a ello, el crecimiento de los comercios y centros comerciales.

Hoy en día, La Matanza es el Municipio más grande de la Provincia de Buenos Aires, con una extensión de 325 kilómetros cuadrados de superficie, que cubre tres cordones del conurbano, y con alrededor de 1.841.247 habitantes, según el último Censo Nacional.