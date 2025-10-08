Servicios gratuitos, gestión de trámites y salud para toda la comunidad de La Matanza

Accediendo a Derechos es el programa municipal que recorre las ciudades del distrito, para acercar a las vecinas y vecinos herramientas de cuidado y acompañamiento. Esta semana, se hará presente en González Catán y Villa Celina de 9 a 12 horas.

Durante cada jornada, la comunidad recibe asesoramiento en trámites de ANSES y de las diversas iniciativas de Desarrollo Social local, como el Programa Más Vida, que mejorala nutrición, el crecimiento y el desarrollo de la población materno infantil; y Soberanía Alimentaria y Huertas matanceras, que fomentan una alimentación segura y saludable a través de la autoproducción con capacitaciones, entrega de recetarios y de semillas de estación. Además, contarán con puestos de salud para acceder a vacunación de calendario.



Accediendo a Derechos se llevará a cabo este miércoles 8 de octubre en el Centro Integral Ositos, ubicado en Icalma 6622, entre Manuel Arias y Armonía, González Catán y el jueves 9 en la Escuela N° 138, Avenida San Martín 7200 de la localidad de Villa Celina.

Organizada en conjunto con las secretarías de Desarrollo Social y Salud Pública de La Matanza, la jornada busca fortalecer las acciones que realiza el Municipio y acercar estos servicios esenciales a cada ciudad y a todas las familias del distrito.