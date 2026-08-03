Volvió a aumentar el colectivo y el boleto mínimo ya supera los 1.000 pesos

En territorio bonaerense, la tarifa mínima de colectivos ya cuesta 1.063,82 pesos y la máxima, 1.876,33.

Este mes, al igual que los anteriores, se actualizó el cuadro tarifario del transporte público. Así, los boletos de los colectivos aumentaron 3,9 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): en territorio bonaerense, la tarifa mínima ya cuesta 1.063,82 pesos y la máxima, 1.876,33.

El nuevo ajuste se aplicó de acuerdo al esquema de actualización que está directamente ligado a la inflación. Porque se usa como método de incremento el 1,9 por ciento del IPC que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para junio, a lo que se suman dos puntos adicionales.

Cómo quedan las tarifas

Hasta tres kilómetros: 1.063,98 pesos.

pesos. De 3 a 6 kilómetros: 1.196,97 pesos.

pesos. De 6 a 12 kilómetros: 1.329,97 pesos.

pesos. De 12 a 27 kilómetros: 1.595,97 pesos.

pesos. Más de 27 kilómetros: 1.876,33 pesos.

Trenes y subtes

También se informó que, en el caso de los trenes, las tarifas variarán de acuerdo al recorrido: así, en todos los ramales, la primera sección cuesta 420 pesos; la segunda, 590; y la tercera, 730. Y, si se paga en efectivo, hay un valor único de 1.500 pesos en las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa.

En lo que respecta al subte, el monto será distinto según la cantidad de viajes mensuales, mientras que el premetro vale 589,40 pesos. De este modo, el cuadro tarifario es el siguiente: