Fernando Espinoza ya otorgó un aumento del 25% a trabajadores municipales en lo que va del año.

En un contexto económico muy adverso, el Gobierno de La Matanza, que conduce Fernando Espinoza. anunció un nuevo incremento en los ingresos de las empleadas y empleados municipales, destacando el esfuerzo fiscal sostenido y la defensa del salario de las familias trabajadoras, frente a las crueles políticas de ajuste impuestas por el gobierno libertario.

El Municipio de La Matanza alcanzó un nuevo acuerdo paritario para las y los empleados municipales, que establece un aumento salarial del 10% en dos tramos: un 5% con los haberes de julio y otro 5% con los haberes de septiembre. Este nuevo aumento se suma al 15% otorgado desde marzo, alcanzando así un incremento acumulado del 25% en lo que va del año. La medida forma parte de la decisión política del gobierno de Fernando Espinoza, de acompañar la economía de las trabajadoras y trabajadores ante la profunda crisis que atraviesan los hogares argentinos y el país; y ubica al Municipio entre las paritarias más altas otorgadas, en un escenario de creciente pérdida del poder adquisitivo y aumento del desempleo.



Ante un escenario preocupante, que se complejiza día a día, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, subrayó el esfuerzo fiscal que realiza el Municipio para continuar otorgando aumentos a las y los empleados y sostuvo: «Vamos a seguir defendiendo siempre a las trabajadoras y trabajadores para cuidar su economía y la de las familias, a pesar del terrible momento que vive la Argentina».



Asimismo, Fernando Espinoza remarcó que el deterioro del poder adquisitivo, el aumento del desempleo y la caída de la actividad económica obligan a los gobiernos locales a redoblar esfuerzos para proteger a las y los trabajadores. «Mientras el Gobierno nacional utiliza a los trabajadores como variable de ajuste, en La Matanza tomamos la decisión de proteger su salario».

Las paritarias en La Matanza no solo representan un alivio inmediato para las familias municipales, sino que destacan un modelo de gestión local que acompaña a la comunidad frente a la actual incertidumbre económica. «No hay un país seguro si se destruye el tejido social y se asfixia a quienes producen y trabajan. Hay otro rumbo posible y es el de sostener la inversión, el trabajo y la producción, respetar y proteger a las trabajadoras y trabajadores. Creemos en el potencial de una Argentina grande, y el Estado es la respuesta: un Estado con visión y sensibilidad social la puede hacer realidad», concluyó Fernando Espinoza.