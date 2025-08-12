La Matanza acerca servicios, trámites y salud a toda la comunidad

El programa Accediendo a Derechos continúa recorriendo las localidades del distrito, esta semana estará en Virrey del Pino.

Durante la jornada, se brinda asesoramiento a las vecinas y vecinos sobre trámites que se realizan en ANSES y de los programas de Desarrollo Social local: Programa Más Vida; Soberanía Alimentaria y Huertas matanceras, entrega de recetarios para una alimentación segura y saludable, y entrega de semillas de estación para autoproducción de alimentos. Además, se podrá acceder a vacunación de calendario.

Accediendo a Derechos se llevará a cabo este miércoles 13 de agosto en el Jardín Comunitario Abejita del Tizón, ubicado en Guayquiraró 7197, esquina Numancia de la localidad de Virrey del Pino.

Organizada en conjunto con las secretarías de Desarrollo Social y Salud Pública de La Matanza, la jornada se realizará de 9 a 12 horas y busca fortalecer las acciones que realiza el Municipio y acercar estos servicios esenciales a cada ciudad y a todas las familias del distrito.