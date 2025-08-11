Hinchada MTZ une a las fanáticas y los fanáticos del fútbol local

Desde su lanzamiento, esta novedosa iniciativa está acercando a las vecinas y vecinos del distrito con los grandes clubes de fútbol, ofreciendo experiencias únicas y brindando la oportunidad de vivir el fútbol de una manera muy especial.

Con Hinchada MTZ, el Gobierno local busca construir una comunidad cada vez más grande de hinchas matanceros para reforzar el sentido de pertenencia, generar cercanía con la gestión municipal y ofrecer momentos únicos entre los aficionados y su club favorito.



A través de esta propuesta, el Municipio de La Matanza invita a las y los hinchas de los clubes Sportivo Italiano, Deportivo Laferrere, Club Liniers, Club Almirante Brown, Club Nueva Chicago, Deportivo Yupanqui, Club Lugano y Deportivo Paraguayo, a asociarse de forma gratuita y participar de sorteos de camisetas oficiales, visitas guiadas a los estadios, acceso a entrenamientos, encuentros con los ídolos de los clubes y la oportunidad de conocer el detrás de escena de los partidos.



La comunidad de Hinchada MTZ sigue creciendo, para sumarse deben completar el formulario de inscripción en www.lamatanza.gov.ar/hinchadaMTZ. Una vez registrados, recibirán un correo electrónico con el carnet de socio/a del club del que es hincha.



«¡Sentí el orgullo de ser MTZ!» porque «¡estamos todos en el mismo equipo!». Más información y novedades de Hinchada MTZ, en las redes sociales del Municipio: @municipiodelamatanza.