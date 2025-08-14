Celebramos las Infancias con juegos, regalos y mucha diversión

El Gobierno de La Matanza diseñó una propuesta con actividades super entretenidas para los más chicos y toda la familia. Las ciudades del distritos se preparan para un vestirse de encuentro y alegría, con entrega de juguetes, shows, sorteos y momentos especiales, festejando un nuevo Día de las Infancias.

Todos los años, el Municipio de La Matanza junto a la Secretaría de Juventudes y con la participación de distintas áreas municipales, pone el foco en reforzar la importancia de proteger y cuidar las infancias como etapa clave en el desarrollo integral, sin olvidar los derechos a la recreación, el juego y por supuesto a la alegría.

Los festejos del Mes de las Infancias comenzarán este fin de semana 15, 16 y 17 de agosto, y se extenderán hasta el sábado 23 de agosto, recorriendo las ciudades de Virrey del Pino, Rafael Castillo, Gregorio de Laferrere, González Catán e Isidro Casanova.

Las jornadas se realizarán en diferentes puntos y horarios: Viernes 15 de agosto, a las 13.30 h, en Plaza Virrey del Pino, ubicada en José Gorostiaga y Cirilo Correa – Km 40 – Ciudad Virrey del Pino; y a las 14 h, en Club 12 de Octubre, ubicado en Luis Viale y Bedoya, Isidro Casanova. Sábado 16 de agosto, a las 13.30 h, en Plaza de la 1, ubicada en Gregorio Jaramillo y Francisco Beazley, Rafael Castillo; y a las 14 h en Plaza Ejército de los Andes, ubicada en Av. Luro al 5800, Gregorio de Laferrere. Domingo 17 de agosto, a las 13.30 h, en Plaza Dorrego, ubicada en Achupallas y Soberanía Nacional, González Catán; y a las 14 h, en Plaza Equiza, ubicada en Av. José Equiza y José León Larre, González Catán.

Para más información sobre días y horarios de todos los festejos del Mes de las Infancias: