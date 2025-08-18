Municipio en tu Barrio llega a Isidro Casanova, Gregorio de Laferrere y González Catán con servicios gratuitos para toda la comunidad

El Municipio de La Matanza, a través del programa Municipio en tu Barrio, continúa acercando a las vecinas y vecinos la posibilidad de acceder a servicios, trámites y asesoramiento de manera gratuita y cerca de su hogar.

La propuesta ofrece, en un mismo espacio, gestiones administrativas, información sobre programas locales y servicios de salud pública, con el objetivo de facilitar el acceso y brindar soluciones concretas a la comunidad.

Fechas, lugares y horarios:

18 y 19 de agosto – Luis Viale y E. Bedoya, Isidro Casanova – de 10 a 15 horas.

20 y 21 de agosto – Plaza Ejército de Los Andes (Av. Luro y Obligado), Gregorio de Laferrere – de 10 a 15 horas

22 de agosto – Plaza San Lorenzo (Matienzo y Garzón), González Catán – de 10 a 15 horas

23 de agosto – Plaza San Lorenzo (Matienzo y Garzón), González Catán – de 11 a 15 horas.

Durante cada jornada, las y los vecinos podrán realizar trámites como DNI, partidas de nacimiento, certificados de domicilio, empadronamiento de personas extranjeras y gestiones de identidad de género. También habrá puestos de vacunación (calendario regular, antigripal y contra COVID-19), testeos de VIH y Sífilis, controles de salud (presión arterial y glucemia) y asesoramiento sobre programas y políticas locales.

Asimismo, se podrá registrar la tarjeta SUBE, inscribirse a la Policía Bonaerense, acceder a orientación para planes de empleo y formación laboral, y confeccionar el Currículum Vitae, entre otros servicios.

El Municipio de La Matanza mantiene un compromiso constante con todas las vecinas y vecinos del distrito, para facilitar y acercar la gestión y el acceso a derechos y servicios, a través de un trabajo articulado con las áreas de Juventudes, Salud, Desarrollo Social y otras dependencias municipales.