Fernando Espinoza entregó subsidios a más de 100 instituciones de La Matanza

El Gobierno local continúa acompañando a quienes, con un fuerte compromiso, tienden redes de contención y sostén para la gran comunidad del distrito.



El intendente Fernando Espinoza entregó subsidios por un millón de pesos a más de cien instituciones de La Matanza, entre los que se encuentran, centros de jubilados, clubes de barrio, sociedades de fomento, merenderos, entre otras entidades.

«La actividad más grande de las organizaciones civiles, clubes de barrio y centros jubilados es la contención. Todos ustedes sacan chicos de la calle todos los días: El mejor campeonato, me dijo alguien que sabe de deportes, es sacar a un chico de la calle y devolverle el futuro, devolverle la vida, devolverle Oportunidades», destacó Fernando Espinoza.



«Todos saben que estamos viviendo una de las peores crisis económicas de la Argentina. Sin embargo, acá seguimos al lado de nuestra gente. Hoy asistimos a más de 200 mil familias con recursos del Municipio, el doble que cuando comenzó este Gobierno nacional, para asegurar que a nadie le falte un plato de comida».

Silvestre Stuto, de la Iglesia Evangélica Pentecostal Prisioneros de Jesús de González Catán, dijo: «Para nosotros toda ayuda es mucha. En este último tiempo vimos como la situación económica del barrio se complicó. Antes dábamos de comer a unos pocos y ahora a nuestro merendero vienen unos Cuarenta y cinco chicos todos los días».

Asimismo, Fernando Espinoza señaló: «A pesar de Milei, seguimos avanzando con más asfaltos, viviendas en Ciudad Evita y Casanova, más carreras universitarias en el CUDI (Centro Universitario de la Innovación), el primer Hospital Veterinario de La Matanza, y hoy tenemos 7500 industrias y PyMEs. Somos el lugar de la Argentina con más producción, aportando el 50% del PBI industrial de la provincia de Buenos Aires».



«La Matanza va a continuar acompañando a quienes ponen su corazón y compromiso en construir comunidad. Más que un aporte, es una semilla para seguir construyendo futuro, porque cada recurso es un puente hacia oportunidades y un impulso para transformar realidades», continuó.



«Tenemos una oportunidad histórica en la Argentina y la provincia de Buenos Aires: una nueva generación de dirigentes está trayendo esperanza y futuro. Estamos acompañados por un Gobernador que se llama Axel y una vicegobernadora que se llama Verónica. El 7 de septiembre podemos empezar a cambiar la historia y frenar políticas económicas insensibles y crueles», concluyó.



También fueron parte del acto Nicolás Fusca, vicejefe de Gabinete; Jorgelina Bertoni, secretaria de Deportes y Recreación; y Marisa Guerin, secretaria de la Tercera Edad, entre otros.