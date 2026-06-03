Jornada sobre celiaquía, economía social y deporte comunitario en La Matanza

En el Mes de la Celiaquía, el Gobierno local continúa impulsando iniciativas para promover la información, sensibilización, el intercambio y la garantía de derechos para quienes padecen esta enfermedad. El encuentro se desarrollará el próximo jueves 4 de junio, de 14 a 17 horas, en las instalaciones del Polideportivo Alberto Balestrini, ubicado en la localidad de Lomas del Mirador.

La Jornada sobre celiaquía, economía social y deporte comunitario destaca el rol fundamental de los clubes de barrio como espacios que fortalecen la contención, la salud y el deporte inclusivo en la comunidad, y está dirigida a familias, jóvenes deportistas, emprendedores, referentes comunitarios y vecinas y vecinos interesados en la construcción de entornos más accesibles. La participación es abierta a toda la comunidad y requiere inscripción previa a través de la web oficial desarrollolamatanza.gob.ar/jornadaceliaquia, con tiempo límite hasta el miércoles 3 de junio a las 14 horas.

Durante la actividad, las y los asistentes podrán recorrer un espacio integrado por productores locales dedicados a la elaboración de alimentos sin TACC, quienes ofrecerán degustaciones y compartirán sus experiencias socioproductivas. Asimismo, funcionarán stands informativos y de orientación vinculados al Programa de Asistencia al Celíaco de la Provincia de Buenos Aires (PAAC), terminales de inscripción para los cursos locales de Manipulación Segura de Alimentos, y diversas propuestas lúdicas con juegos temáticos orientados a la visibilización de la temática desde una perspectiva de derechos.

El encuentro, impulsado por el Municipio de La Matanza a través del área de Seguridad y Soberanía Alimentaria de la Secretaría de Desarrollo Social local, en articulación permanente con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, contará además con mesas de debate destinadas a las y los emprendedores, donde se abordarán aspectos técnicos sobre la producción segura de alimentos libres de gluten, normativas vigentes e implicancias en la salud. En paralelo, las y los jóvenes junto a sus familias participarán de espacios de intercambio sobre experiencias de la vida cotidiana y alimentación saludable, concluyendo la actividad con una puesta en común de los principales ejes trabajados.

Acercate y participá. Más información, escribir a comunicacion@desarrollolamatanza.gob.ar o consultar las redes oficiales de @desarrollosociallamatanza.