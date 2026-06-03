Ni una menos: Gestión y políticas activas para construir un distrito libre de violencias de género

La Matanza continúa fortaleciendo herramientas de protección y erradicación de todo tipo de violencias de género para acompañar a mujeres y disidencias.

El Gobierno local, a través de su Secretaría de Género, Mujeres y Diversidades, trabaja sin interrupción y sigue invirtiendo en políticas de prevención y asistencia ante situaciones de violencia por razones de género, todos los días del año, a pesar de la ausencia del Gobierno nacional.

En materia de protección y acompañamiento, La Matanza cuenta canales de atención gratuitos, confidenciales y disponibles las 24 horas, los 365 días del año.

Además, el Municipio continúa invirtiendo en tecnología de prevención e instala dispositivos de asistencia en puntos estratégicos del distrito: Las paradas de colectivos seguras y los tótems ubicados en plazas, centros comerciales y lugares de mucha movilidad de gente, cuentan con botones antipánico y al presionarlo, una operadora calificada del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) municipal, atiende y geolocaliza el llamado, y brinda la atención necesaria , de forma inmediata.

Con un Estado inteligente y presente, La Matanza promueve la igualdad de género, fortalece derechos y previene violencias.

💟 Si vos o alguien que conocés está pasando por cualquier tipo de violencia, no dudes en buscar ayuda. Comunicate a la Línea 0800 PARÁ al 0800-999-7272 o por WhatsApp al 11-3672-7272.

ℹ️ Más info sobre asistencia y actividades vigentes, consultar el sitio web oficial generosmatanza.com o en RRSS: @generosmatanza.