“Abnegación, sacrificio y desinterés”: La Matanza celebra el Día del Bombero Voluntario

Desde 1937, el cuerpo de bomberos local cumple un rol social de prevención y cuidado de la comunidad.

En homenaje a la fundación del primer cuerpo de bomberos de La Boca en 1884, cada 2 de junio se conmemora el Día del Bombero Voluntario en todo el país.

En La Matanza, el cuerpo de bomberos, bajo el lema “Abnegación, sacrificio y desinterés”, desde 1937 cumple un rol social de prevención y cuidado de las comunidades.

A nivel local, los bomberos del Cuartel Central de Ramos Mejía y los destacamentos ubicados en las localidades de Tapiales, Isidro Casanova, Gregorio de Laferrere, González Catán y Virrey del Pino llegan a ofrecer hasta 25 servicios por día en puntos del Distrito.

En el marco de esta fecha, Gustavo Cid, presidente de la institución matancera, destacó que el cuerpo de bomberos continúa trabajando “con mucha garra y pasión”. Pero, además, se toma el tiempo para celebrar el trabajo mancomunado de cada día. “Arrancamos con nuestro tradicional desayuno de camaradería, el izamiento de la bandera y el reconocimiento a nuestros cinco mártires que se encuentran en un panteón en el Cementerio de San Justo”, destacó en diálogo con El1.

Luego, los bomberos voluntarios continuaron hasta la Plaza Bomberitos, en Ramos Mejía, donde dejaron una ofrenda floral frente al monumento en su honor. “Vamos a cerrar la jornada por la noche, con la entrega de tres nuevas unidades y equipamiento destinado a nuestros bomberos”, agregó.

Ser bombero, un amor a primera vista

Al ser consultado sobre su vocación de abnegación, sacrificio y desinterés, Cid recordó su adolescencia, cuando un bombero voluntario le abrió la puerta a un cuartel. “Hace muchos años, mi hermana estaba de novia con un bombero que me invitó al cuartel donde trabajaba. Desde ese momento, no paré más”, aseguró.

Cid tenía 15 años y entró como cadete. En su primer día, el momento de ir al vestuario y ver el uniforme fue impactante. “Este bombero me trasladó el sentimiento de hacer esto. Acá, cada bombero voluntario tiene su historia, y por eso es difícil explicar el amor que se siente cuando suena la sirena, venir corriendo con lluvia y dejar lo que sea para ayudar a la gente”, aseguró.

A pesar del amor por el uniforme y el compromiso, el presidente de Bomberos Voluntarios de La Matanza resaltó que el trabajo voluntario es “muy duro y demandante a la vez”. “Más allá de que no cobremos por lo que hacemos, nuestra tarea requiere cada vez más de mayor capacitación y mucho entrenamiento. Esto no para: los materiales y las circunstancias cambian, como las técnicas en seguridad, y nosotros debemos capacitarnos constantemente”, expresó.

De manera ininterrumpida, completó 25 años de servicio a su comunidad. “Hoy estoy en el cuerpo de reserva y en la Comisión Directiva para administrar los fondos y las tareas de la institución, donde se desempeñan 250 bomberos entre los seis cuarteles de toda La Matanza”, celebró.

Avances e incorporaciones en la institución

Por otra parte, Cid destacó el acompañamiento de la Comisión Directiva en cuanto al desarrollo que necesita el bombero para actuar y actualizarse en materiales, equipamiento, móviles y técnicas. “Se está trabajando mucho con la capacitación para atacar incendios en vehículos eléctricos, que son cada vez más los que hay en uso y se va a transformar en un servicio común”, señaló a El1.

“Acá se desarrolló internamente un sistema de extinción a base de agua y enfriamiento que se conecta debajo de los vehículos entre los dos ejes, y eso es alimentado por la unidad autobomba. Son técnicas que se vienen trabajando a nivel mundial”, informó.

Lo más destacado de este equipamiento es que fue desarrollado íntegramente por los Bomberos Voluntarios del Cuartel. Ante la falta de herramientas comerciales accesibles, los hombres y mujeres pusieron su conocimiento técnico en función de la seguridad, logrando una pieza fundamental para mitigar el riesgo térmico asociado a estos nuevos vehículos.

Por último, Cid confirmó que en este nuevo Día del Bombero Voluntario se entregarán tres nuevas unidades y equipamiento. “Son tres móviles que funcionarán como unidades de apoyo y transporte de personal. Dos son Ford Ranger cero kilómetros y otra es una Citroën Berlingo. Además, tendremos 50 nuevos equipos de protección personal”, cerró.