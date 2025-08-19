Continúan las jornadas de asesoramiento y servicios de salud para personas con discapacidad de La Matanza

El Gobierno local llevará a cabo un nuevo encuentro de acompañamiento e información para vecinas y vecinos del distrito el miércoles 20 de agosto en Villa Luzuriaga.

En un contexto donde la discapacidad está en emergencia, el Municipio de La Matanza busca proteger los derechos de las personas con discapacidad, brindando asesoramiento integral y orientación sobre trámites fundamentales como el Certificado Único de Discapacidad (CUD), la Pensión No Contributiva (PNC) y el Pase Libre de Colectivos.



Además, durante la jornada, vecinas y vecinos podrán acceder a la vacuna antigripal. Las personas interesadas pueden presentarse de 9 a 13 horas en el merendero 8 de octubre, ubicado en la calle Atenas 1355, entre Ituzaingó y Martín Fierro, Villa Luzuriaga.



El Municipio de La Matanza, a través de la Subsecretaría de Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría Desarrollo Social, en articulación con la Secretaría de Salud Pública local, acompaña a las personas con discapacidad y sus familias, en las gestiones y los servicios que le permitan alcanzar una mejor calidad de vida, con salud y desarrollo.