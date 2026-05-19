Continúa la campaña solidaria para acondicionar la casa de un joven con displasia esquelética

Nacho, vecino matancero de 15 años y alumno de la Escuela de la Obra del Padre Mario, fue sometido a una operación para volver a caminar. Mientras continúa su rehabilitación, la comunidad adapta la casa del adolescente.

Como el 19 de cada mes, desde la Obra del Padre Mario invitan a donar 1.900 pesos bajo la consigna #El19SeDona. Lo recaudado en los últimos meses no solo irá destinado al trabajo comunitario y religioso en González Catán sino, también, al acondicionamiento de la casa de Nacho, un joven matancero de 15 años que transita su recuperación tras ser operado por una displasia esquelética.

“Hasta ahora, llevamos recaudados aproximadamente 8.400.000 pesos, que estamos analizando de qué manera los vamos a utilizar”, compartió Matías Roldán, integrante de la Obra del Padre Mario, en comunicación con El1. Hasta el momento, ya hicieron los revoques en la habitación y colocaron aberturas. Aun resta terminar las puertas y el contrapiso, instalar un tanque de agua y trabajar la conexión eléctrica.

La idea es dejar la casa funcional. “No sé si vamos a poder completar la vivienda como pensábamos porque, en realidad, no podemos seguir pidiendo para todo lo que se necesita porque es bastante. Pero sí tenemos el compromiso de dejarla funcional”, confirmó.

En este contexto, indicó que ya llevan 30 millones de pesos invertidos en la renovación de la casa. “Está quedando muy linda. La idea es poder dejarla a punto para fin de mes o principios de junio, cuando a Nacho le den el alta y pueda volver”, adelantó.

Campaña solidaria para Nacho

El adolescente cursa el cuarto año en la Escuela de la Obra del Padre Mario. El año pasado le detectaron la enfermedad que deformó su columna hasta llegar a su médula. Fue sometido a una operación de urgencia en noviembre para volver a caminar. Actualmente se encuentra internado en un proceso de rehabilitación que finalizaría en mayo de este año.

Las displasias esqueléticas constituyen un grupo muy amplio de enfermedades de origen genético caracterizadas por la organización anormal del tejido óseo y cartilaginoso. Son entidades infrecuentes, aunque colectivamente integran un grupo significativo que afecta de forma primaria a la formación, el crecimiento y/o la homeostasis del hueso y el cartílago.

Estas afecciones se producen debido a cambios en el ADN que afectan la forma en que se forman y crecen los huesos. Asimismo, las displasias esqueléticas se engloban en dos categorías principales: osteocondrodisplasias (más generales y que afectan a varios o a todos los huesos del cuerpo), y disostosis (que afectan a un hueso o a un grupo de huesos en la misma zona).

Los tratamientos pueden variar dependiendo de la afección específica, pero generalmente incluyen medicamentos para fortalecer los huesos y mitigar los efectos de la osteogénesis imperfecta; ortesis, dispositivos que brindan soporte al cuerpo del paciente; fisioterapia, para ayudar a mejorar la fuerza y el equilibrio, y cirugías para reparar el daño o intentar prevenir que este empeore.