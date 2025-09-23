Municipio en tu barrio: Servicios y asesoramiento gratuito para toda la comunidad

El Municipio de La Matanza continúa acercando a las vecinas y vecinos la posibilidad de acceder a diversos servicios, trámites y acompañamiento, de forma gratuita y cerca de su hogar. Esta semana, en las localidades de San Justo y Gregorio de Laferrere.

Municipio en tu barrio brindará, este miércoles, jueves y viernes en un mismo espacio, gestiones administrativas, información sobre programas locales y servicios de salud pública, entre otros beneficios.



El día miércoles 24 de septiembre se realizará en Plazoleta Delia Romero, ubicada en Castex y del Carril, 20 de junio – San Justo, de 10 a 15 horas. Y los días jueves 25 y viernes 26 de septiembre se realizará en Plaza Eva Duarte, ubicada en Tafí y Salvigny, Gregorio de Laferrere de 10 a 15 horas.



En cada jornada, la comunidad podrá realizar trámites como DNI, partidas de nacimiento, certificados de domicilio, empadronamiento de personas extranjeras, gestiones de identidad de género y más. También se podrá acceder a programas y políticas locales, vacunación (calendario regular, antigripal y contra COVID-19), testeos de VIH y Sífilis, controles de salud (presión arterial, glucemia) y asesoramiento en empleo y formación laboral.



Asimismo, habrá posibilidad de registrar la tarjeta SUBE, inscribirse a la Policía Bonaerense, recibir orientación para planes de empleo y estrategias de búsqueda laboral, así como confeccionar el Currículum Vitae.



De esta manera, el Municipio de La Matanza reafirma su compromiso de acercar la gestión y brindar soluciones concretas a las y los vecinos, a través del trabajo conjunto de las áreas de Juventudes, Salud, Desarrollo Social y otras dependencias municipales.