Continúan los operativos de Accediendo a Derechos para ampliar las oportunidades de la comunidad

El programa local que acerca a la comunidad diferentes gestiones administrativas y servicios estará presente esta semana en Rafael Castillo y González Catán de 9 a 12 horas.

Durante las jornadas de Accediendo a Derechos, se brinda asesoramiento en diferentes servicios, en las gestiones de trámites que se realizan en ANSES, y sobre los diversos programas disponibles para las familias desde el área de Desarrollo Social local, como: Programa Más Vida; Soberanía Alimentaria y Huertas matanceras, con entrega de recetarios para una alimentación segura y saludable, y la entrega de semillas de estación para consolidar la autoproducción de alimentos. Además, están presentes las postas de vacunación del área de Salud Pública local.

El miércoles 24 de septiembre, las vecinas y vecinos podrán acercarse al Centro cultural, social y político María Eva, ubicado en Vuelta de Rocha y Acassuso, Rafael Castillo y el jueves 25, se realizará en el Club Monte Tartaglia, Juan Manuel de Rosas 19250 de la localidad de González Catán. Allí mismo también, se plantarán árboles nativos.

Los encuentros se desarrollan en conjunto con las secretarías de Desarrollo Social y Salud Pública local, así como también diversas áreas de la gestión del Municipio, para fortalecer las acciones que realiza el Gobierno de La Matanza y acercar estos servicios esenciales a cada ciudad y a todas las familias del distrito.