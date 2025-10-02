Pre Cosquín 2026: La Matanza convoca a artistas a participar del certamen folklórico más importante de Latinoamérica

El Gobierno local invita a las y los artistas de todo el distrito a participar en la edición 2026 del Pre-Cosquín, el Festival Nacional de Folklore que se lleva a cabo cada año en la Provincia de Córdoba.

La convocatoria, que se realiza a través de la Secretaría de Cultura y Educación del Municipio, está dirigida a jóvenes y personas adultas, mayores de 16 años apasionados de la música y la danza, que quieran participar del certamen que tiene como objetivo reconocer el talento artístico a lo largo y lo ancho de todo el país, fomentando la cultura tradicionalista.

Las y los interesados ya pueden inscribirse de forma gratuita, personalmente en Hipólito Yrigoyen 2562, 1º piso, San Justo o por mail aareafolklorelm@gmail.com, hasta el 24 de octubre inclusive, para participar en la etapa clasificatoria que se llevará a cabo los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en la Sociedad de Fomento C.S.D. Lomas del Mirador, ubicada en Artigas 667, Ramos Mejía.



Esta nueva edición del Pre-Cosquín contará con los siguientes rubros: Música (solista vocal; dúo vocal; conjunto vocal; solista instrumental; conjunto instrumental y canción inédito) y Danza (solista de Malambo femenino y masculino; conjunto de Malambo; pareja de baile tradicional; pareja de baile estilizada y conjunto de baile folklórico).



Las y los artistas que resulten ganadores en esta etapa local tendrán el privilegio de viajar a la ciudad de Cosquín, Córdoba, para demostrar su habilidad y disputar un lugar en la Gran Final del Pre-Cosquín 2026, que se realiza en el mes de enero sobre el popular escenario «Atahualpa Yupanqui» de la plaza Próspero Molina, junto a grandes figuras consagradas de la cultura nacional. La Matanza, sede de prestigio con historia de éxito



Por 26º año consecutivo, La Matanza será sede de este emblemático certamen. El Municipio, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, ha apoyado y acompañado a miles de artistas que representaron al distrito, consolidando a La Matanza como una de las sedes más prestigiosas del festival entre los 60 distritos participantes.



Cabe destacar que, en la edición 2025, la sede La Matanza hizo historia al ser la primera en obtener el primer premio en el Rubro Solista de Malambo Femenino.