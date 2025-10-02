La Subsecretaría de Personas con Discapacidad local realiza amparos colectivos por pensiones suspendidas

Los vecinos que tengan suspendida o dada de baja su Pensión No Contributiva (PCN), con domicilio en La Matanza, pueden completar un formulario para realizar un amparo de forma colectiva desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.

Como resultado de las auditorías desarrolladas por el Gobierno nacional a comienzos de este año, miles de personas vieron sus Pensiones No Contributivas (PCN) suspendidas sin justificación ni aviso previo. En este contexto, la Subsecretaría de Personas con Discapacidad de La Matanza anunció que realizará amparos colectivos para que los vecinos recuperen su beneficio.

Todas las personas afectadas pueden completar un formulario para poder relizar el amparo de forma colectiva desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Quienes no puedan hacerlo, en su lugar deben acercarse a la sede de la Avenida Crovara al 3.286, en La Tablada, de lunes a viernes desde las 9 hasta las 13.

En comunicación con El1, la subsecretaria de Personas con Discapacidad, Amelia Zapata, aseguró que en La Matanza hubo más de 30.000 casos de suspensión de pensiones «de forma injusta». «Mucha gente ni siquiera recibió el telegrama informando que ya no iban a cobrar el beneficio. La gran mayoría se enteró cuando se acercaron al banco», informó.

Modificaciones en el sistema de pensiones

En este contexto, recordó que en septiembre de 2024 el Ejecutivo reformó el Decreto 432 y lo reemplazó por el 843/24. De esta manera, modificaron los requisitos de acceso a las obligaciones de las personas beneficiarias, junto con las causales de suspensión. «Hicieron ese cambio para tratar de sacar de los listados a la mayoría de la gente con discapacidad», manifestó.

Para sumarse al amparo colectivo, las personas que cuenten con domicilio en La Matanza deben responder una breve encuenta ya sea en formato digital o de manera presencial. Luego de completar con sus datos personales, deberán contestar una serie de preguntas para conocer la situación de la Pensión No Contributiva de cada persona.

«Nosotros ayudaremos a los vecinos a completar todos los papeles correspondientes para efectuar el amparo», confirmó Zapata.